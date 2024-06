L’economia di Taylor Swift crolla in Europa

“Tutte queste piccole stranezze avranno molta importanza”, ha affermato Lucas Krishan, stratega di TD Securities a Londra. Possono “mascherare le banche centrali quando prendono queste decisioni”.

Il tasso di inflazione del Portogallo è accelerato lo scorso mese, in parte perché i prezzi degli hotel a Lisbona sono aumentati “come risultato di un importante evento culturale”, ha detto l’ufficio statistico del paese. Swift si è esibito a Lisbona il 24 e 25 maggio.

L’impatto di eventi come il tour di Swift sull’inflazione può essere mitigato dalla capacità degli economisti di un paese di prevedere l’impatto dei suoi concerti, in modo che i dati non sorprendano gli investitori. I funzionari della BCE hanno affermato che la strada verso un’inflazione al 2% sarà “accidentata” e che una stagione turistica relativamente forte era già stata presa in considerazione nelle loro previsioni.

Ma Krishan ha detto che è probabile che i concerti di Swift in agosto, quando il tour tornerà a Londra, potrebbero gonfiare ulteriormente i servizi nel Regno Unito, soprattutto perché una delle date del suo tour potrebbe coincidere con il giorno in cui l’agenzia nazionale di statistica registra i dati sui prezzi. Se i prezzi degli hotel seguissero il modello stabilito a Liverpool questo mese, l’inflazione dei servizi potrebbe aumentare fino a 0,3 punti percentuali. Krishan ha affermato che i dati sull’inflazione per agosto superiori alle attese potrebbero incoraggiare i funzionari della Banca d’Inghilterra a non tagliare i tassi di interesse a settembre.