Bielsa ha parlato del momento di Luis Suarez

Marcelo Bielsa è l’allenatore Nazionale dell’Uruguay, Venerdì ha parlato del momento Luis Suarez Nella Gilda di Porto Alegre E i motivi della sua convocazione Per affrontare Argentina e Brasile nelle qualificazioni.

Lucho non ferma la carriera e ora è stato preso in considerazione da Bielsa. Agenzia per la protezione ambientale

“In un giocatore come Suarez, per quanto positivo venga percepito, quello di cui parla sempre sono i gol. In questo senso la realtà è che gira regolarmente La squadra per cui gioca occupa una posizione di rilievo nel campionato brasiliano ed è la squadra con il maggior numero di gol. Oltre a Suarez, “Ha trasformato e aiutato un numero elevato e molto influente, quindi con questa descrizione ci basta sapere che ciò che sta facendo è di grande valore”.

Alla domanda su cosa sia cambiato per portarlo dentro adesso invece che all’inizio del processo di eliminazione, Bielsa ha risposto: “Mi chiedi se la realtà di Suarez è cambiata e non credo. È molto raro che un giocatore che non sta giocando bene giri semplicemente la palla, quindi quello che penso è che la prestazione sia stata uguale perché non importa ciò che indica che un giocatore sta giocando bene, è quando segna o fa un assist. Perché Se il giocatore, oltre a rifinire le giocate, aiuta a costruirle, ci sono davvero due aspetti che completano la realtà di Suarez, che assiste e trasforma.E lo fa regolarmente. Inoltre, gioca nella squadra più gol del campionato brasiliano. Quando vado avanti e indietro rispondendo alla stessa domanda, non mi sento a mio agio davanti a te perché sembro un ciarlatano, ma ehi, devo rispondere.

Citerai Rodrigo Bentancur?

L’allenatore è stato poi interpellato sulla possibile convocazione di Rodrigo Bentancur, il centrocampista tornato a giocare nel Tottenham dopo otto mesi di inattività per infortunio.

“La prospettiva di prendere un giocatore sapendo in anticipo che non lo userò non è una prospettiva che assumo. “Normalmente si disputano due partite con 17 o 18 giocatori. Se vedete i dati vedrete che questo sta accadendo. Ciò significa che citare 23 giocatori o più, tenendo conto delle possibili penalità, penso che sia sufficiente”.

L’allenatore argentino ha aggiunto: “L’idea di portare giocatori per ogni evenienza o senza la garanzia di poterli utilizzare, cioè senza convinzione, cerco di non lasciare che accada. Cerco sempre di renderlo una questione di apprezzamento e rispetto per il giocatore lontano dal suo Paese. Un modo per rispettare i convocati è assicurarsi in anticipo, nella programmazione dell’allenatore, che se necessario saranno in grado di ottenere minuti.

Arezo e Merintil

Successivamente, l’allenatore è stato consultato dagli attaccanti Matías Arezu e Miguel Merentel. Riguardo al giocatore del Peñarol si è limitato a dire: “Arrizo ha un futuro”. Quanto al giocatore del Boca Juniors ha ampliato maggiormente la sua risposta.

“Merentil è un’altra espressione di come i giocatori uruguaiani arrivino molto facilmente nelle grandi squadre, come al Boca. Se vedi i giocatori con cui Merentil ha gareggiato, capirai quanto sia importante per il Boca prenderlo e cosa sta facendo. rappresenta come espressione delle sue qualità che ha ottenuto per il Boca.