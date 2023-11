La squadra Under 17 dell’Ecuador ha pareggiato con l’Indonesia all’inizio della Coppa del Mondo

ESPN.comLettura: 2 minuti.

È stato Questo per quanto riguarda l’Indonesia e così poco per Nazionale Under 17 dell’Ecuador Con l’etichetta La partita finì 1-1 Tra queste due squadre, che si sono affrontate nel primo turno del Gruppo A del Mondiale Under 17, iniziato in quel Paese asiatico venerdì 10 novembre.

La squadra che guida Diego Martinez aveva più controllo della pallaUna media dell’80%, ma ai ragazzi è mancata la compostezza per segnare gol, almeno altri due.

Michael Bermudez aveva due posizioni di obiettivoNella seconda è arrivato primo e ha mandato la palla in orizzontale.

Nella seconda metà, Yandry Vásquez è entrato e con eleganza ha tirato la palla nella porta avversaria.

Nonostante il dominio dell’Ecuador, è stato così Arkam Kaka ha aperto le marcature per l’Indonesia al 22′. Allen ObandoIl gigantesco attaccante del Barcellona, Ha segnato il gol del pareggio al 27 ‘. Anche nel secondo tempo ha avuto una nuova posizione di porta che non è riuscito a risolvere.

Il numero della partita era Santiago Sanchez, un’ala abile sul lato destro, che ha tenuto in tensione i difensori attivi. Velocità e dribbling fanno parte delle sue qualità. Con un posizionamento preciso, Obando ha contribuito a segnare il gol tricolore.

Sul lato sinistro è mancato più calcio e soprattutto dribbling Kenny Arroyo, che non era una presenza particolarmente offensiva.

Nell’altra partita del Gruppo A, il Marocco ha battuto Panama 2-0. La squadra africana affronterà lunedì 13 novembre alle 04:00, ora dell’Egitto. Ora dell’Ecuador.