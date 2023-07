Giochi Panamericani Santiago 2023: quanto costano i biglietti e come acquistarli

Il conto alla rovescia per oggi è iniziato Giochi Panamericani Santiago 2023. Inizia venerdì prossimo, 20 ottobre, l’evento sportivo che ospiterà il nostro Paese, il più importante dai Mondiali del 1962, e oggi, a 100 giorni dal suo svolgimento, La vendita dei biglietti è iniziata.

Gabriele BurekIl Presidente della Repubblica ha guidato una delibera: “Questo mercoledì si inizia a vendere i biglietti, e ci saranno anche inviti completamente gratuiti per bambini e adulti, Il nostro obiettivo è riunire più di un milione di persone e vogliamo vedere i nostri stadi sportivi pieni di spettatori e le partite possono essere guardate in tutto il paese”.

Quando è iniziata la vendita dei biglietti?

Mercoledì a mezzogiorno, i biglietti per assistere all’evento disponibili nel sistema hanno iniziato ad essere esauriti pontoticket. Se clicchi Qui, puoi andare al sito. I prezzi variano a seconda della specialità che vuoi vedere. cliccando Qui Apparirà una tabella di valori per ogni sport.

Inoltre, i clienti Banco Estado riceveranno uno sconto del 50%. Inoltre, gli under 18 e gli over 60 non dovranno pagare, ma solo esibire un documento d’identità valido. L’idea è di democratizzare l’accesso allo sport.

E che dire degli American Parapan Games?

Per questo concorso, gli importi vanno da $ 3.450 a $ 6.900. Acquistabile nella stessa pagina di Puntoticket. Tutti i biglietti sono generali e le posizioni dei posti, a seconda della rispettiva sede, sono in ordine di arrivo.