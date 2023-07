Independiente Medellin vs San Lorenzo per Copa Sudamericana 2023 Streaming in diretta: partita online, riepilogo, gol, polemiche, risultato, statistiche e formazioni

Segui minuto per minuto tra Independiente Medellín e San Lorenzo, corrispondente alle qualificazioni alla Copa America 2023.

indipendente da Medellin E San Lorenzo confronto sul campo Atanasio Girardot Alla prima fermata di Qualificazioni per un posto agli ottavi di finale della Copa Sudamericana 2023. Entrato quasi nella fase a eliminazione diretta dalla finestra, Hurricane vuole fare il primo passo verso il turno successivo contro un rivale rimasto alle porte degli ottavi di finale della Libertadores.

La squadra di Boedo ha accettato i playoff in modo doloroso, grazie alla differenza reti nella vittoria per 4-1 contro l’Estudiantes de Mérida nell’ultima partita della fase a gironi e alla sconfitta casalinga del Blisto contro il Botafogo.

Nel frattempo, i loro rivali hanno raggiunto l’ultima data della fase a gironi al primo posto nella Zona B dei Libertadores, ma la sconfitta per 3-1 contro l’Internacional a Porto Alegre e la vittoria per 1-0 del Nacional sul Metropolitanos li hanno relegati al terzo posto e al loro secondo campionato CONMEBOL .

Copa Sudamericana 2023: quando inizia, classifiche e partita

prossimo dentro Obiettivoazioni di partito.

Autonoma di Medellin – San Lorenzo, minuto per minuto

Minuto dopo minuto tra Rosso della Montagna e Ciclone.

Anteprima del bersaglio

Come vedere la trasmissione in diretta su tv e trasmissione

La partita tra Rojo de la Montana e Cyclone sarà trasmessa prima in Argentina DirecTV Sport. In colombia e cile sarà disponibile per ESPN.

Può essere visto trasmesso in Argentina attraverso DirecTV Vai. In Colombia, Cile e Messico sarà possibile sintonizzarsi stella +.

Profili

Medellín Indipendente

Mosquera. Marolanda, Moreno, Palacios, Londono; Luisa, Torres. Sytry, Leon, Quiñones; Ponti. DT: Alfredo Arias.

San Lorenzo

battaglia; Camby, Logan, Perez, Guy; Elias, Peruzzi, Braida, Leguizamon; Barrero, Barrios. DT: Robyn Ensa.