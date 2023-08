US Open: azione di qualificazione dell’Argentina

ESPNtennis.comLettura: 2 minuti.

Il torneo del Grande Slam statunitense si prepara a ricevere i migliori del mondo. Autorità Palestinese

Lui Campionato US Open, il quarto e ultimo Grande Slam della stagione, è ancora nella sua fase iniziale. Il complesso di Flushing Meadows inizierà il sorteggio principale il 28 agosto per accogliere i migliori battitori del mondo, ma molti altri vogliono unirsi.

La gioia della giornata argentina è stata assegnata alla squadra del Pergaminense Julia Riera (n. 147 nella WTA). Ha sconfitto la locale Chloe Beck 6-2, 6-1 per raggiungere il secondo turno.

Nel frattempo, Maria Lourdes Carli (n. 164) non è riuscita a battere la slovacca Viktoria Ronchakova (n. 76), che ha vinto 6-3 6-4.

Marco Trongelletti (228) di Santiago gioca contro il belga Gautier Onclean (205), mentre Mariano Navone (181) è caduto 6-1, 6-2 contro Lucas Klein (156) dello Slovacchia.

Lunedì hanno vinto Federico Correa (92), Facundo Bagnes (136), Francisco Comisania (161) e Thiago Tirante (152).

I giocatori dovranno sorteggiare tre turni di qualificazione per entrare nel roster di 128 giocatori che si sfideranno al complesso di Flushing Meadows, dove verranno distribuiti circa 65 milioni di dollari in premi in denaro. Carlos Alcaraz è il campione in carica nella categoria maschile mentre Iga Swatic difende il titolo nella categoria femminile.