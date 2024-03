Un sit-in, un boicottaggio e un oscuro segreto

la terza settimana”“Sogni di libertà”, la nuova serie d'epoca prodotta da Diagonal TV che va in onda su Antena 3 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:00. La sequenza “Amar es para siempre” ha avuto un enorme successo e finora ha attirato più di 1,3 milioni di telespettatori.

Lunedì 11 marzo il capitolo 12 di “Sogni di Libertà”.

Begonia, turbata da ciò che ha visto in soffitta, chiede al marito di Clotilde, ma ciò che sente la lascia ancora più preoccupata. La campagna pubblicitaria per la nuova fragranza vede Marta lavorare insieme a un nuovo fotografo. Ciò comporta una proposta un po’ rischiosa, ma potrebbe cambiare il destino dei lavoratori del negozio. Damien decide di organizzare una cena in onore della nuova arrivata in famiglia, Maria. Anche se questo evento potrebbe servire a rafforzare i rapporti tra Merino e de la Reina, non tutti sono favorevoli a realizzarlo. Begonia è determinata a impegnare il suo braccialetto per ottenere i soldi di cui ha bisogno. Ma la situazione si complica e deve rivolgersi ad Andrés. Dopo l'incontro con Tasio, Claudia diventa sempre più sospettosa nei suoi confronti e teme che sia tornato da Carmen.

Martedì 12 marzo capitolo 13 di “Sogni di Libertà”.

Begonia non riesce a reprimere ciò che prova per Andrés. Seguendo l'idea di Marcos per la nuova campagna, Marta deve convincere Jesús che usare un dipendente come modello può dare buoni risultati. Louis pensa di essere stato frettoloso nell'invitare Luz a cena, ma qualcuno sta aiutando il profumiere. Fina teme per il suo lavoro al negozio perché è convinta che Marta creda a Petra. Uno strano incontro fa pensare a Carmen che Tasio abbia dei seri problemi. Tutto è pronto per la cena in onore di Maria, ma Gesù, per nulla convinto che ci siano i Merino, fa di tutto per interromperla.

Mercoledì 13 marzo capitolo 14 di “Sogni di Libertà”.

Dopo la cena disastrosa, Jesús racconta a Begonia un oscuro segreto. Andres non riesce a smettere di pensare a Begonia. Maria ha iniziato ad accusarlo. Damian è sconvolto dopo quello che è successo tra Gesù e Luis e chiede a suo figlio di riconciliarsi. Ma Jesús de la Reina non deve rendere conto a nessuno. Il triangolo di bugie tra Claudia, Tasio e Carmen diventa sempre più grande. Marta riceve una sorpresa da Marcus. Dopo quello che è successo a cena, Denia prende le distanze da Damien.

Capitolo 15 di “Sogni di Libertà” giovedì 14 marzo

Begonia suggerisce a Jesús la possibilità di lavorare come infermiera nell'infermeria, ma suo marito non ne ha le idee chiare. Luz riceve la visita di qualcuno del suo passato che le chiede un favore importante. Andrés è ancora pieno di dubbi dopo il rifiuto ricevuto da Begonia, e nonostante insista per tenerlo segreto a María, lei ha ancora la mosca dietro l'orecchio. Fina sospetta che Tasio giochi con Carmen e Claudia. Dopo che Luis si è dimesso, i fratelli e Damian hanno rimproverato Jesús per quello che era successo.

Venerdì 15 marzo il capitolo 16 di “Sogni di Libertà”.

Maria dubita ancora della situazione di Andrés e chiede consiglio a Gemma. La svolta di Luis nella ricerca di lavoro fa scattare tutti gli allarmi nella famiglia De La Reina. Marta accompagna lei e Fina mentre lavorano al negozio. Tasio confessa a Claudia i suoi problemi finanziari. Blanca, consigliata da Luz, inizia a lavorare in fabbrica. Elena scopre strani dettagli sul nuovo detersivo. Isidro minimizza la sua cattiva salute, ma Denia pensa che dovrebbe visitare Luz.