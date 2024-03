Daddy Yankee appare pubblicamente dichiarando la sua fede dopo essersi ritirato dalla musica

Raimondo Ayala, Nome dell'artista portoricano in pensione papà yankee, È ricomparsa domenica in una chiesa Porto Rico, Dove ha presentato per la prima volta la sua testimonianza di vita, dopo aver annunciato lo scorso dicembre la sua conversione al cristianesimo.

Questo avvenne nella chiesa “Rifugiati alla Sua Presenza”, in pietre, Nell'est dell'isola, dove Ayala, 47 anni, si è confessato alla congregazione L’“orgoglio” è ciò che lo separava da Dio Nella sua carriera artistica che ha superato i trent'anni.

“Oggi sarò in tournée e guadagnerò milioni di dollari, ma qui sono completamente libero e ho una gioia che il mondo non mi ha dato”, ha esordito il “massimo leader” del reggaeton nella sua testimonianza, in un videoclip. che l'influencer MikeBackstage Sono stati scaricati sui loro social network.

“Mi ci sono voluti vent'anni per tornare qui, ma l'orgoglio è ciò che mi separa da Dio… l'orgoglio. Ecco perché è così importante quando siamo in cammino ammettere la propria debolezza, perché una persona non nasce umile,” Ayala ha continuato nella sua testimonianza: “Una persona nasce orgogliosa”.

Gli esseri umani sì, ha aggiunto Ayala “Umiltà nello Spirito Santo” Questa posizione “è l'origine di ogni giustizia”.

Era l'inizio dello scorso dicembre, al termine del loro quinto concerto, “La Meta”, al Colosseo Porto Rico, A San Juan, Ayala ha annunciato di aver terminato la sua carriera artistica e che “una storia è finita e una nuova storia inizierà, un nuovo inizio”. Vivi la tua vita per Cristo.

“Popolo mio, questo giorno per me è il giorno più importante della mia vita. E voglio condividerlo con voi, perché vivere una vita di successo non è la stessa cosa che vivere una vita con uno scopo”, ha esordito dicendo, un messaggio che è durato circa tre minuti, dopo aver concluso lo spettacolo davanti a migliaia di persone nella sala espositiva principale dell'isola.

“Per molto tempo ho cercato di riempire un vuoto nella mia vita che nessuno poteva colmare. Ho provato a riempire la mia vita e a trovarvi un significato. A volte sembravo così felice, ma mancava qualcosa che mi rendeva completo. E io devo ammettere che quei giorni sono finiti.” Ayala continuò.

Guardando ciò e davanti a tutta la sua famiglia, ha affermato che “qualcuno è riuscito a riempire questo vuoto che sentiva da tanto tempo” e si è reso conto che “per tutti era qualcuno, ma io senza di lui non ero niente”.