Tula Rodriguez nel suo ruolo di attrice: la difficoltà di interpretare il ruolo della vedova Javier Carmona e la sua posizione di fronte alle critiche di Majali Medina

Il presentatore televisivo torna su América Televisión con la serie Del Barrio, insieme a Mylène Vázquez e Paul Martin in prima serata su Canale 4. (Video: Paola Elizalde)

Tula Rodriguez Era la star sensuale che catturò l'attenzione degli uomini e suscitò l'invidia tra le donne negli anni '90. Tuttavia, nel 1999, ha preso una svolta inaspettata nella sua carriera facendo il suo debutto come attrice nel cinema.Pantaleone e visitatoriDove ha interpretato il personaggio “Belodita”. Nel 2024, ormai 46enne, la conduttrice televisiva è pronta a stupire ancora una volta i telespettatori, questa volta in un ruolo da protagonista.

Michele AlessandroGestore di contenuti Produzioni Del BarrioL'ha scelta per interpretare il ruolo di “Estela Concha” nella prossima serie TV América Televisión intitolata “Altri concha'. Exvedette condividerà il ruolo principale con Paolo Martino E Mylene Vasquez. Lavorerai anche con personaggi come Andrés Vilchez, Risa E Sirena Ortiz, Miguel Davalos, Sebastiano Barretotra gli altri attori.

“Non ho bisogno di dire chi è Tula, la conosci. È una persona molto divertente. Ritorna alla narrativa dopo molti anni. Quel giorno abbiamo iniziato a ricordare quale fosse stata la sua ultima produzione. Pensavo fosse 'Vírgenes la de cumbia', ma in realtà era “Por la Sarita”. Come vi dico io stesso, toglie l'ossidazione e questo è molto positivo. Per me è un piacere proporlo. Michele Alessandro Durante la conferenza stampa diAltri concha'.

La nuova serie TV “The Other Concha” sarà presentata in anteprima su América TV mercoledì prossimo, 13 marzo, sul segnale América TV. (Paola Elizalde/Infobay Perù)

Tula Rodriguez Negli ultimi cinque anni è stato un personaggio televisione americanaessendo il presentatore di programmi ormai defunti come 'Sulla bocca di tutti' E 'Imprenditore, datti una mossa'. Quest'ultimo è stato annullato a causa di polemiche che coinvolgevano minorenni che mostravano biancheria intima. Sebbene il formato sia tornato con un altro nome, ora si chiama 'Consumare il PerùL'ex ballerina non è stata convocata, ma sono stati convocati alcuni suoi ex colleghi.

“È la stessa cosa, ma con nomi diversi. Io no… Buona fortuna a te. È un'opportunità di lavoro per molte persone e questo è un bene.” Informazioni sul Perù.

In The Other Concha, Tula Rodriguez dà vita al personaggio di Estela Concha, una coraggiosa matriarca di famiglia. (Paola Elizalde/Infobay Perù)

Dall'altro lato, Rodriguez Ha indicato che continua a guidareBuono, gentile e coraggioso'L televisione peruviana E finora non ha altre offerte di leadership. “Sono molto contento del mio programma sociale, me lo hanno lasciato fare perché offro il mio servizio, e ora lo faccio semplicemente da entrambe le parti. Sono felice perché Vinco qui e vinco lì. E aggiunge: La verità è che sto bene, anche se ho meno tempo a disposizione per la mia famiglia.

Sarcasticamente, Tula Rodriguez Rende ufficiale il suo ritorno televisione americanasolo quando Gisela Valcarcel Ho deciso di lasciare la stessa casa televisiva. Si sa che Senito sta valutando diverse proposte e si specula su un suo possibile inserimento in squadra. televisione latina. A questo proposito l’ex Vidit ha dichiarato di non sentirsi la protagonista di Canale 4.

Ha detto: “Non sono la regina di niente. Sono un'impiegata che mi ha chiamato. Avere un'opportunità di lavoro in altri canali è positivo. Non ho niente da dire”. Tula RodriguezChe ha dei disaccordi con l'autista bionda a causa della sua relazione sentimentale con lui Javier Carmonadefunto regista televisivo e imprenditore nel settore dell'intrattenimento.

Tula Rodriguez è una conduttrice televisiva e attrice peruviana, nata il 14 novembre 1977 a Callao, Perù. (Paola Elizalde/Infobay Perù)

Dato che lo sapeva Tula Rodriguez Interpreterò il ruolo di una vedova nella serie TVAltri conchaSi è detto molto della sua inaspettata coincidenza con la sua vita reale. Come ricorderete, la presentatrice televisiva ha perso l'amore della sua vita quattro anni fa Javier CarmonaIl padre della sua unica figlia è morto dopo essere stato in coma per due anni.

In conversazione con Informazioni sul PerùL’artista nazionale ha confermato di non avere alcun problema nell’interpretare il personaggio di “Estella”, senza contare che è stata costretta a indossare abiti neri per partecipare al funerale del “marito”.

“Non ho fatto un funerale, era in lutto. Tula non c'è, Estela è lì al 100%. Perdere qualcuno è doloroso… Anche se lui (il personaggio di Enrique Concha, interpretato da Paul Martin) non era con Estela, lui “Non avevano alcuna relazione. Nella mia vita reale era completamente diverso… Nella finzione, si fingeva morto. Spero che il mio amico lo facesse, ma non è più qui.”

Tula Rodriguez e Javier Carmona si sono incontrati alla festa di prevendita di Latina il 25 ottobre 2007. (Paula Elizalde/Infobae Perú)

Alla luce di questo contesto, Tula Rodriguez Riconosce la possibilità che le sue azioni vengano criticate per questo Medina Majali, soprattutto ora che entrambi gareggeranno con programmi quasi simultanei. La conduttrice televisiva ha precisato di essere già abituata ad essere “Fai un bagno d'olio“Per i suoi commenti, in realtà gli ha augurato successo nel suo spettacolo di intrattenimento.

“Non sono in competizione con nessuno. Questa è una fantasia, il gossip è ricco, piace a chiunque e ho cambiato canale un paio di volte, non direi di no, e ora con tutto quello che è successo. Ma penso che sia un'opzione completamente diversa perché è una fantasia e ti rilasserai, riderai, qui nessuno prende tutto sul serio, è fantasia, quindi niente, sono due opzioni completamente diverse. Sono troppo vecchio perché qualcosa possa influenzarmi in questo momento della mia vita.Ha aggiunto: “Spero che le cose vadano bene per lui e per noi”.

Tola Rodriguez ha lavorato sul piccolo schermo come ballerina e attrice, e attualmente lavora come attrice nella televisione americana. (Paola Elizalde/Infobay Perù)

E nel mezzo della sua buona azione, Tula Rodriguez Ha spiegato che l'amore non ha bussato alla sua porta. “Sono bloccato, ancora. Nessuno sta guardando. Non mi rendo nemmeno conto se c'è qualcuno, è zero. Sono single da molto tempo, anni. Almeno trascorrerò del tempo con lui (riferendosi a Paul Marathon).”

attualmente, Rodriguez Sottolinea che si sta concentrando sul suo lavoro e si sta prendendo cura di sua figlia Valentina, 15 anni.

“Mia figlia è già cresciuta. Non sa ancora che carriera studiare, ci sta, ha diverse opzioni e gli ho detto di non stressarsi per il lavoro. (Ha un fidanzato?) Lei non si, ma a dire il vero credo che lei sia nell'età in cui il suo ragazzo mi porta da un momento all'altro. Penso che sia normale, cosa posso fare? Ha concluso: “A patto che sia un bravo ragazzo e la tratti con rispetto” e affetto, questo mi basta.”