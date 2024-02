La madre di Xavi è scoppiata in lacrime quando lo ha visto cantare con Karol G allo Stadio Azteca | video

Durante il suo terzo concerto all'Estadio Azteca, Karol J. ha invitato Xavi sul palco. Credito: @anakinspatton, X

Carol J L'ultima data del suo tour, “Tomorrow Will Be Beautiful”, si è conclusa allo Stadio Azteca con un concerto emozionante caratterizzato dalla presenza di… Xavi sul palco. Il nuovo repertorio dei corridos tumbados, sottogenere regionale messicano, ha duettato con le due canzoni colombiane in cima alle classifiche delle piattaforme di musica digitale: “Satana” E “vittima”.

A poche ore dalla presentazione, “La Bichota” si è affermata come uno dei principali trend su X e TikTok. Migliaia di utenti riuniti all'Azteca hanno condiviso clip dello spettacolo, in particolare il momento in cui Karol G si è fermato per presentare un ospite molto speciale quella sera:

“Ho passato tutto il mese di dicembre ascoltando le sue canzoni… l'ho trovato lì. Mi ha detto quando avremmo fatto qualcosa; gli ho detto che mi sarebbe piaciuto averlo qui. Lui mi ha detto che non aveva mai cantato in il suo paese, in Messico”.La cantante sudamericana ha continuato la sua introduzione, ricordando che in quel momento aveva fatto una promessa al suo ospite: che quando avessero cantato insieme, lo stadio si sarebbe arreso a lui.

Senza aggiungere altro, le corde di “La Diabla” hanno suonato forte ad Azteca, mentre il pubblico è esploso di gioia quando ha visto la 19enne salire sul palco.

Karol G e Xavi si sono incontrati all'inizio di gennaio. Il giovane ha condiviso una foto accanto a “La Bichota” sul suo account Instagram per salvare quel momento per sempre. a quel tempo, Xavi era già stato nominato il più grande artista incline ai pesi piuma e lo aveva eliminato dalla Top 50 in Messico e dalla Top 50 dei giocatori globali su Spotify.

La zia di Xavi ha condiviso la reazione emotiva della madre del cantante durante il terzo concerto di Karol G allo Stadio Azteca. Credito: @lilianalonso97, TikTok

Secondo Carol Gee, quella notte si parlò di collaborare o condividere il palco, un sogno che la cantautrice originaria di Phoenix, Arizona, ha realizzato la notte del 10 febbraio.

“Karol G sta insegnando a Xavi come esibirsi davanti a un vasto pubblico perché sa che è lì che andrà.”leggi uno delle migliaia di tweet su X accompagnati da video del cantante messicano-americano e colombiano che cantava “La Diabla” e “La Víctima”.

Tuttavia, tra la marea di video, spiccava quello condiviso dall'utente. @lilianalonso97La zia del cantante. Nel clip audio e video, l'influencer appare accanto a sua sorella, la madre di Xavi, cantando a squarciagola la canzone “La Diabla”.

Tik Tok ha accompagnato il video con due messaggi: “La reazione di una madre orgogliosa” E “Immagina di ascoltare tuo figlio per la prima volta all'Estadio Azteca.”. Come previsto, il suo post su TikTok è diventato virale.

Nonostante la sua immensa fama, la vita personale di Xavi è rimasta fuori dagli occhi del pubblico. Ha rivelato quel poco che sa della sua famiglia sui social media, dove di solito condivide storie di spettacoli e le sue canzoni insieme a sua madre, il cui nome, secondo i suoi fan, è Rubino.

Xavi ha eseguito la canzone “La Víctima” su richiesta di Karol G, durante un concerto del colombiano all'Estadio Azteca. Credito: @lilianalonso97, TikTok

Joshua Xavier Gutiérrez Nato il 1 gennaio 2005 a Phoenix, Arizona. Le sue radici messicane gli hanno permesso di essere più vicino alla comunità e alla cultura dei suoi genitori. Nel 2020, all'età di 15 anni, apre il suo canale YouTube, dove inizia a caricare le sue prime canzoni “Vete ya”, “En la 29” e “Ya no te Quiero”.

Dopo essersi ripreso da un incidente d'auto, ha pubblicato l'album di cover nel 2023 La playlist di mia madre e i singoli “Modo DND”, “Poco a poco”, “Vittima” e “Satana” Questi ultimi due lo hanno reso l'artista più ascoltato in Messico. “La Diabla” è stato pubblicato il 30 novembre ed è attualmente al numero uno nella classifica globale delle 50 migliori canzoni di Spotify. Video più visto su YouTube.