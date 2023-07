Commento di Dave Mustaine (Megadeth) sui Metallica: “Sei stato una parte enorme del loro successo”

Dave Mustaine è scoppiato a parlare degli inizi del suo gruppo megadethe come sono riusciti a raggiungere il grande pubblico. Era in un colloquio con sonaglio, sotto Twitter “Spazi”. Lo storico chitarrista non taglia i capelli. Con una carriera di 40 anni alle spalle, ha molto da dire.

In questa occasione, il californiano ha spiegato come ha spinto la band a firmare con un’etichetta discografica: Beh, i Megadeth avevano già un enorme seguito prima che la casa discografica ci scoprisse, quindi è un po’ ingiusto, ma il modo in cui è iniziato è stato che ero in una band chiamata panico. Ha vissuto a Huntington Beach. C’erano un sacco di band che suonavano ai keg party, e ho pensato che fosse divertente andare alle feste e rimorchiare le ragazze. Ho iniziato a vedere quanto fosse facile per i chitarristi farli impazzire, prendersi cura di loro, trattarli con rispetto e cose del genere, e sapevo che lo volevo. Quindi si è formato il panico. Quella band ebbe vita breve, finii per unirmi ai Metallica e ci rimasi dentro per circa due anni e poi i Megadeth se ne andarono. “

Poi, continua dicendo: “Dopo aver lasciato i Metallica, il mondo voleva sapere cosa avrei fatto, perché io Sei stato una parte enorme del successo dei Metallica. Sono qui e poi andato. Le persone che sono andate a vederli dopo che non ero più nella band e non sapevano che c’era un cambio di formazione hanno detto che c’era qualcosa di molto, molto sbagliato nella band che avevano ascoltato su nastro rispetto alla band che stavano vedendo. . Questo è quando le persone hanno iniziato a cercarmi. E il resto è storia”.

Tuttavia, Mustaine ha un grande rispetto per i suoi ex membri del gruppo e loda la sua sostituzione nei Metallica. Kirk Hammett: “Penso che la band abbia fatto molto bene. Penso che siano stati fantastici. In effetti, penso che Kirk abbia fatto un buon lavoro nel suonare le mie parti. Essere in una band e dover suonare la musica di qualcun altro non è sempre divertente, ma penso era un gentiluomo.” E ha fatto un buon lavoro.”

Non vedo l’ora di questo. Martedì, non mancate! https://t.co/zAtw8XeMyp -Dave Mustaine (Dave Mustaine) 25 giugno 2023

Questa non è stata l’unica volta in cui Dave Mustaine ha parlato dei Metallica. Pochi giorni fa, il chitarrista ha lodato il suo sostituto per la rivista Mondo della chitarra: “Scherzi a parte, ho sempre riso di Kirk. E ingiustamente, perché non mi ha mai fatto niente. Ogni volta che mi sento speciale, infastidito o ostile da James o Lars, è molto facile infastidire Kirk. Ma la verità è che Kirk mi ha fatto l’onore di provare a suonare brani strumentali.” il mio assolo in quelle prime canzoni come faceva lui…”Dave è andato nei dettagli.

“Beh, immagino che alcune persone stessero per ricominciare da capo. Quindi ho pensato che fosse un onore per Kirk prendere i miei assoli e fare del suo meglio per suonarli come ho fatto io. Non deve essere stato facile. Per quanto riguarda i suoi nuovi assoli sul nuovo album dei Metallica, non li ho ascoltati, quindi non posso commentarli. Ma dirò che trovo angosciante la rapidità con cui alcune persone si rivoltano contro gli altri”.aggiunto.

“C’è stato un tempo in cui Kirk ha vinto tutte le competizioni chitarristiche del mondo, e non credo che sia migliorato o peggiorato come chitarrista. È sempre stato molto bello. Kirk era davvero un bravo chitarrista quando era negli Exodus. Ed è stato coerente per tutto il tempo che è stato nei Metallica. Ma significa che Kirk Hammett è Dave Mustaine? No. E Dave Mustaine è Kirk Hammett? Anche no”si è conclusa con una spiegazione.