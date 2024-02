'Deadpool 3' e tutte le voci sul trailer del Super Bowl: I Fantastici Quattro e Taylor Swift…

IL energia È la grande partita dell'anno negli sport americani, un evento che riunisce tutti gli appassionati di football americano e tutti i tipi di curiosi, e l'evento finisce per essere molto più della semplice competizione che rappresenta. Spettacolo musicale, pubblicità, trailer… Quest'anno molte persone aspetteranno la première del primo trailer del film “Deadpool 3'con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ed è possibile che molte delle voci sul film vengano scoperte proprio durante questa première.

L'aspetto del Taylor Swift È una voce di cui si parla da mesi, e non c'è posto migliore del Super Bowl e di ciò che rappresenta per lei adesso, con il suo partner che è una delle stelle del gioco, per mostrare la sua partecipazione al film Deadpool 3. . Inoltre, un'altra voce che sta prendendo sempre più peso è che alla fine dello spettacolo verranno svelati i nomi degli attori che reciteranno nel film.I favolosi quattro'. Infine, personaggi importanti della Marvel su Fox come Magneto o il Professor Xavier con Ian McKellen e Patrick Stewart al timone.

Il fenomeno Taylor Swift e il suo possibile arrivo nel film Deadpool 3

La BBC si interrogava sulla possibilità che Taylor Swift appaia nel film Ryan Reynolds Qualche mese fa per questo motivo: “Sì, ho sentito questa voce. Sia questi segreti che questi spoiler verranno svelati il ​​26 luglio. Inoltre, il regista Shawn Levy ha commentato anche la possibile partecipazione dell'artista: “Sarò diretto: Nessun commento, perché questo è un colpo Dual. Una cosa riguarda Taylor e un'altra cosa riguarda l'universo cinematografico Marvel. Io non sono stupido. “Dovranno aspettare e vedere.”

Le dichiarazioni fatte da Reynolds e Levy qualche mese fa indicavano che non avremmo scoperto molte cose fino alla première del film, ma la première del trailer nel mezzo del Super Bowl probabilmente confermerà alcune delle voci. L'apparizione di Taylor Swift è una di queste e la cantante sarà una delle protagoniste di tutto ciò che muove la festa dell'anno negli Stati Uniti. Il suo rapporto con Travis Kelsey Un tight end e un giocatore di punta dei Kansas City Chiefs, è diventato una delle sensazioni della stagione NFL.