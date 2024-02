“Superman Legacy”: questa è la straordinaria trasformazione di David Corenswet nel ruolo dell'Uomo d'Acciaio

David Corenswet continua a prepararsi per interpretare Superman/Clark Kent “L'eredità di Superman”I risultati hanno già cominciato ad apparire. Il giovane attore americano inizierà presto le riprese James Gunn E il resto della squadra, che sarà il primo nuovo film Universo DC Direttore, per diventare l'Uomo d'Acciaio, la formazione deve essere abbastanza completa. Le ultime foto di Cornsuit indicano che si presenta in ottima forma all'inizio delle riprese, la cui data non è stata ancora confermata, e che avrà il difficile compito di dimenticare Henry Cavill.

In questo modo, queste immagini comparative, scoperte su Reddit, mettono a confronto l'immagine Corenswet di maggio 2023, o successiva, con un'immagine scattata nel novembre 2023, e il cambiamento è più che evidente in pochi mesi. L'attore trentenne sfoggia un corpo maestoso e molto più ampio, poiché non ha trascurato nessuna parte del suo corpo. Dopo ha guadagnato muscoli per tutta la sua altezza, che non è inferiore a 193 cm.

Quando esce il film “Superman Legacy”?

La première di “Superman Legacy” è prevista per l'11 agosto 2025, se nessun evento imprevisto lo impedirà. Come abbiamo detto prima, questo sarà il primo film dell'universo connesso DC di James Gunn, che il regista vuole collegare non solo ai film, ma anche alle serie, ai fumetti e ai videogiochi. Questo universo sarà diviso in capitoli, il primo dei quali Dei e mostriSebbene “Superman Legacy” sia il suo primo film live-action, non sarà la sua prima produzione, poiché l’onore spetta a lui. “Creature del commando”una serie animata in sette parti scritta anch'essa da Gunn.

I piani del regista non sono ancora stati decisi, perché sappiamo che oltre a questi avremo nuovi film su Batman (“The Brave & The Bold”) e “Supergirl” – il cui ruolo è interpretato da Millie Alcock (“The Brave & The Bold”) La Casa del Drago') -E la cosa della palude. Inoltre, altre produzioni fuori dall'universo, ma con protagonisti personaggi DC, coesisteranno con esso, ad es. “Joker: Folie a Deux”continuazione di “Batman”Ritorniamo con Robert Pattinson e la serie 'Pinguino'Con Colin Farrell.