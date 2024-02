Pamela Franco conferma la sua relazione sentimentale con Christian Cueva, sapendo che lui è sposato: “Ho una relazione dal 2018”.

Pamela Franco conferma la sua relazione sentimentale con Christian Cueva | Manda chi manda. televisione americana

Pamela Franco ha rotto il silenzio lo scorso 12 febbraio “Mandy da Mandy” Sulla sua vera relazione con Christian Cueva, dopo aver rivelato comunicazioni e incontri tra la cantante e il calciatore.

Lo ha detto l’ex Alma Bella Ha incontrato l'atleta nel 2018 Da quel momento in poi passarono dal semplice scambio di sguardi alla chiacchierata tramite messaggi istantanei. “Ci siamo incontrati, siamo stati con alcune persone, siamo stati coinvolti e poi abbiamo creato connessioni”, ha detto l'ex partner di Dominguez.

Davanti a Maria Pia Cubello ha spiegato che non hanno parlato di questioni familiari e da questo punto di vista non hanno fatto i nomi dei loro compagni e dei figli. “(Abbiamo scritto) su WhatsApp (…) È una persona divertente e attraente, ed è per questo che gli volevo bene. Non abbiamo parlato di questioni familiari”, ha dichiarato.

Il presentatore televisivo le ha chiesto se si fosse resa conto che lui stava cercando di flirtare con lei e avere qualcosa di più della semplice amicizia. “Mi ha parlato in due sensi (…) Senza pensare, sono entrato in quella partita”.ha risposto l'artista peruviano recentemente salito sul palco dopo una pausa di qualche giorno.

Subito dopo María Pia gli chiese se avessero una relazione. Francamente, Pamela Franco ha dichiarato di avere una relazione romantica da molti anni.

“Sì (ho avuto una relazione sentimentale con Cristian Cueva), mi sono fidanzata con lui nel 2018, ma era un tira e molla. Era un argomento molto complicato”, ha risposto la traduttrice.

sincero Ha fornito maggiori dettagli su come fosse questo legame tra i due e su come lo hanno affrontato in segreto, e ha anche detto che a volte hanno avuto degli alti e bassi. Va notato che un ex collega ha dichiarato pochi giorni fa di averli visti litigare.

La cantante, invece, è andata davanti alle telecamere per chiedere scusa a Pamela Lopez, moglie di Christian Cueva. Ha aggiunto: “Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia”.

Pamela Franco Ha rivelato dettagli dolorosi sulla sua separazione da lei Cristiano Dominguez Dopo una relazione durata quattro anni. La cantante ha descritto l'infedeltà scoperta del padre di sua figlia come un “incubo”.

Inoltre, ha ammesso di aver avuto una precedente storia d'amore con Christian Cueva nel 2018, nonostante l'attuale relazione dell'atleta con Pamela Lopez.

La relazione con Christian Dominguez, iniziata nel 2019, è stata segnata da momenti difficili che il cantante ha affrontato a livello emotivo e familiare. L'artista ha affermato che l'inclusione del leader della La Fran Orquesta Internacional nella sua vita significa un sostegno essenziale durante quei tempi turbolenti.

“È entrato nella mia vita in un momento difficile che stavo affrontando emotivamente, stavo affrontando momenti difficili come donna e nel mio ambiente familiare. L'ho fatto entrare nella mia vita perché era un sostegno che non potevo negare. Mi ha aiutato uscire dal buco in cui mi trovavo.”

La traduttrice ha parlato anche di quanto ha sofferto Christian Dominguez e di come si è sentita quando ha scoperto il suo tradimento. Ha aggiunto: “Non posso dire di aver visto segni (di infedeltà) perché Christian è andato dal lavoro a casa sua e alla sua famiglia”.

“Lui è sempre stato lì per me. Con tutto quello che è successo, è qualcosa che non riesco a elaborare perché non riesco a capirlo. Ho visto migliaia di casi. A volte hai la sensazione che un ragazzo abbia freddo e preferirebbe essere da qualche altra parte. Lui invece no”, ha aggiunto.