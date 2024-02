Come registrarsi per Pilares CDMX

Questo è il processo di registrazione a Pilares (Immagine: Twitter/ @bereheca)

I punti innovazione, libertà, arte, educazione e conoscenza (pilastri) sono spazi di cui fanno parte Politica educativa comunitariadove le persone registrate possono intraprendere una serie di attività artistiche e culturali, si trova a Città del Messico (CDMX).

Una delle cose che offrono i pilastri è che tutti possono iniziare o proseguire gli studi, dall'alfabetizzazione all'alfabetizzazione Livello universitarioOltre all'accesso a laboratori sportivi, culturali e formativi nelle professioni produttive, di marketing e imprenditoriali che ne consentono la realizzazione Indipendenza economica.

Puoi accedere a diversi vantaggi a Belares

Per poter far parte del programma Bellaris e partecipare alle attività proposte è necessario registrarsi.

I passaggi per far parte del programma sono:

1- Se sei minorenne, devi chiedere sostegno a tua madre, a tuo padre o alla persona responsabile della tua educazione.

2- Individua lo staff o la brigata a cui desideri partecipare

3- Entra nel modulo di registrazione, sul lato destro devi cliccare sul pulsante “Registrati Pilaris”.

4- Annotare i dati personali e verificare che siano acquisiti correttamente

5- Scarica il record e salvalo in un luogo visibile per non perdere informazioni

Il modulo deve essere compilato

Uno dei passaggi più importanti al momento della registrazione è: Completa l'ordine. Il metodo per riempirlo è il seguente:

-La prima cosa è determinare il tuo status di residenza, a seconda che vivi a Città del Messico, da un altro stato o dall'estero.

È importante compilare correttamente il modulo

-Successivamente, devi inserire le tue informazioni personali, come nome completo, informazioni di contatto, istruzione e professione, nonché selezionare il biliardo a cui desideri registrarti.

-È necessario premere il pulsante “Registrati”.

– Verrà creato un utente e una pagina che dovrà essere registrata da qualche parte per evitare che venga dimenticata o persa.

– Successivamente verranno visualizzate le tue credenziali elettroniche, che comprenderanno: nome, foglio, data di registrazione e codice QR, che servirà per registrarti al corso di tua scelta.

-Una volta in possesso delle credenziali è importante verificare la validità dei dati in esse contenuti.

– Infine è necessario scaricare le credenziali e salvare lo storico; Pertanto, il pilare selezionato sarà già registrato.