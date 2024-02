Gli AC/DC saranno vicinissimi all'annuncio di un tour mondiale: “Are You Ready?” – Finora

Corrente alternata continua Sembra che stiano per annunciare qualcosa di molto grosso e… Tutto indica che questo è il suo primo tour mondiale in otto anni. Sui social network ufficiali della band è stato postato un misterioso teaser, nel quale si vedono i tradizionali raggi del gruppo prima che appaia la frase: “siete pronti?“, accompagnato dalla canzone”siete pronti“che il gruppo pubblicò nel 1990.

Se questo è davvero un tour, sarebbe la prima volta che i giganti australiani intraprendono un tour insieme dal 2016.. Probabilmente segnerebbe anche il ritorno ufficiale del leader a tempo pieno. Brian Johnsonche ha dovuto abbandonare il recente tour mondiale degli AC/DC a causa di problemi di udito, per essere sostituito da un cantante Guns N' Roses Axl Rose Per il resto delle date. Johnson ha fatto il suo trionfale ritorno dal vivo con gli AC/DC in occasione del primo concerto della band in sette anni, in ottobre, nello storico teatro Festival del viaggio di potere Dalla California.

AC/DC, dietro

Il primo spettacolo degli AC/DC in sette anni ha avuto luogo il 7 ottobre 2023 al Power Trip Festival di Indio, in California.

I leggendari artisti hanno suonato 24 canzoni per chiudere la seconda giornata dell'evento di tre giorni all'Empire Polo Club.

Tra i partecipanti c'era El Pirata, che ha dettagliato le sue impressioni direttamente dal festival in una cronaca molto lussuosa:

“Alle 21:45 circaora locale (California), Saltarono sul palco degli AC/DC. Questo è stato un grande momento per il festival, oggi e per molto tempo. Lui Momento di punta a molte persone per un lungo periodo di tempo. IO Ero così eccitato In quel momento, quando salirono sul palco, quando iniziarono a suonare, l'unica cosa che potevo dire era: 'Sono tornati!' Sono tornati! Loro stanno giocando!'“Cominciò a dire il pirata concitato.

“Comunque lo eravamo 75.000 persone La persona che si è divertita di più durante tutta la festa è stata lui stesso. Brian Johnson. ritorno, Il ritorno di quest'uomo un tempo senza speranza. Ha dovuto lasciare il tour perché era sordo. Ero pieno, ero felice Durante tutta la cerimonia.”Spiegazione della comunicazione

“Guarda, abbiamo visto gli AC/DC un paio di volte, guarda, abbiamo visto Brian Johnson un paio di volte in tutti questi anni… e non l'ho mai visto così felice sul palco come lo è oggi. E questo rende senso. Questo ragazzo ha trascorso buona parte della sua vita con gli AC/DC lasciandoli nel bacino di carenaggio“Non poter fare di nuovo ciò che ama, ciò che ama… e rinascere all'improvviso in questo modo, in un festival così grande… deve vivere uno dei momenti più meravigliosi della sua vita.”“, ha commentato il pirata.

“La canzone migliore è stata “Sin City”.. La versione che hanno realizzato, almeno per me, è stata devastante. duro. Il modo in cui Brian lo fa, con facilità, deliziandosi con ogni parola, ogni grido.”El Pirata ha evidenziato la migliore canzone del concerto.

“Potrei passare tutta la notte a parlare di quanto sia stato memorabile il concerto degli AC/DC. Dal 16 a Filadelfia non giocano. Il sentimento di felicità nella band era molto grande. Ho parlato molto bene del nuovo batterista, che era responsabile della batteria della band, e il suo coinvolgimento è stato straordinario.

“C'è stata anche un'enorme felicità da parte di Brian Johnson e Il giovane Angus. Non dimentichiamo quello che ha passato quest'uomo, una delle più grandi figure del rock al mondo.…Quello che è successo negli ultimi anni è stato molto. Dovettero iniziare il tour in circostanze difficili, quando Brian divenne sordo e dovettero riprogrammare il tour con Axl Rose. Suo fratello Malcolm morì, suo fratello maggiore morì, anche sua sorella morì, ed è lui quello da cui nacquero gli AC/DC. di nome.”“El Pirata y su banda”, ricorda il leader. “Gli sono successe molte cose negli ultimi anni. Ma Angus Young è un musicista. Rimase in bacino di carenaggio per 7 anni, senza mai salire sul palco. Con Cosa, Il desiderio, il potere, la forma in cui si trova Angus… sono innanzitutto sexy e, in secondo luogo, invidiabili. Potrebbe non salire sul palco tanto quanto prima, ma quando lo fa attira l'interesse della gente. E' sempre lo stesso. E il gameplay è fantastico come sempre“El Pirata è stato valutato con emozione.

La band lascerà senza uno dei suoi componenti più importanti

Il comico Dean Delray, noto come Corrente alternata continua È famoso, tra l'altro, per aver intervistato in varie occasioni i membri del gruppo, e lo conferma il chitarrista CliffWilliams Non sarà in tour con la band entro la fine dell'anno, Proprio come avevo esitato. (attraverso Chatter.net)

Cliff ha annunciato il suo ritiro alla fine del tour “Rock Or Bust” degli AC/DC 2015-2016.dove si è verificato anche un temporaneo abbandono Brian Johnson A causa di problemi di udito (è stato sostituito negli ultimi 22 concerti da Axl Rose dei Guns N' Roses). Tuttavia, Williams – e Johnson – hanno partecipato alle sessioni di registrazione che hanno portato all'album “Power Up” di AC/DC a partire dal 2020. Entrambi ne facevano parte La formazione degli AC/DC si è esibita al primo concerto della band in oltre sette anni, tenutosi lo scorso ottobre al Power Trip Festival di Indio, in California.

Il 27 gennaio, Delray ha dichiarato quanto segue sui suoi social network: “Bene, ieri sera ho scoperto da una fonte molto affidabile che gli AC/DC saranno in tour con un nuovo chitarrista quest'anno. Non dirò chi, lascerò che gli AC/DC facciano l'annuncio, ma dirò questo; 3 anni fa, avevo Cliff Williams nel mio podcast, e lui mi disse subito che non sarebbe mai più andato in tournée, e sono rimasto sorpreso dal fatto che i fan non sembrassero ricordarselo.

Dean ha aggiunto:Voglio solo sfruttare questo momento per ringraziare Cliff per averci fatto suonare il basso rock per oltre 40 anni. Assassino assoluto del groove. Amo tuo fratello”.

Nel 2020, nel mezzo della pandemia, Williams ha detto quanto segue riguardo al tour con gli australiani: “Abbiamo anche fatto alcune prove quest'anno, finché non è venuta fuori questa dannata cosa del coronavirus. Suonavamo alla grande. E la band suonava alla grande. Quindi mi hanno chiesto se volevo fare qualche spettacolo. Certo, alcuni spettacoli. Stavamo progettando facendolo.” “Tutti sono tornati a casa, all'improvviso, e da allora siamo sempre stati qui.”

“Per la mia salute fisica e mentale, voglio solo fare qualche concerto. Ho alcuni problemi fisici che non sopporterò. Ma sì, è difficile. Sono molto grato per tutto, è stato fantastico, ma non lo so. Non voglio più farlo.”