Jenna Ortega ha buone notizie sulla seconda stagione di “Wednesday”.

Seconda stagione di Mercoledì Le riprese inizieranno il prossimo aprile e si sposteranno dai paesaggi della Romania al verde dell'Irlanda. Cambiatelo, ha sottolineato Jenna Ortega Non sarà l'unico che vedremo nel nuovo capitolo della serie Netflix.

Attrice che dà la vita mercoledì Addams, parlare con E il! Durante il tappeto rosso Premi Emmy 2023 Ha rivelato alcune delle cose che possiamo aspettarci man mano che il lavoro continua. Con la nuova uscita, questo titolo cercherà di sopravvivere Maggiore è il successo della piattaforma di streaming, E per questo dovrà subire alcune modifiche.

“Stiamo andando un po' più in là Verso il terrorismo. Ma è molto interessante perché, in tutta la serie, Wednesday ha sempre bisogno di un po' di slancio narrativo, Ma non cambia mai. Questo è il bello”, ha spiegato Ortega.

La traduttrice stessa è stata fortemente coinvolta nella scrittura e nella regia di alcuni episodi, quindi sembra sapere di cosa sta parlando: “Ci sono frasi molto, molto belle e… Penso che tutto sia più grande. C'è più lavoro. Tutto capitale Sarà come un film, “Ed è una buona cosa.”

Qualche tempo fa, Ortega ha anche rivelato di più sulla seconda stagione della serie Mercoledì In un'intervista con diversificato. Lì ha anche confermato che avrebbero approfondito maggiormente l'horror e ha affermato che parte delle esperienze romantiche del protagonista sarebbero cambiate da quel momento in poi. Il suo triangolo amoroso Con Tyler Galpin (Hunter Doohan) e Xavier Thorpe (Percy Hines White). Non aveva alcun senso Per personalità.

Nel presente, Jenna Ortega ha partecipato agli Emmy del 2023 lunedì Nominata come migliore attrice in una serie comica Per il suo ruolo in Mercoledì. Tuttavia, è stato il vincitore in questa categoria Quinta Bronson, A Abbott Elementare.







