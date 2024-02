EMO è l'intelligenza artificiale di Alibaba in grado di creare un video da una fotografia

Alibaba ha introdotto l'EMO: si tratta di una nuova intelligenza artificiale con la quale una foto può diventare un video completamente realistico

Alibaba, il colosso cinese dell’e-commerce, ha compiuto un passo che ha sorpreso tantissimi esperti e appassionati introducendo… Emo. Il nome sta per “Emote Portrait Alive” che si traduce come una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale per la creazione di video da foto. EMO è l'intelligenza artificiale generativa di Alibaba Questa si colloca in un mercato che non appare saturo di proposte basate sull’intelligenza artificiale.

Ciò che EMO fa è ciò che può fare Dai vita a qualsiasi fotogenerando a Video ultra realistico Dove la persona raffigurata parla o canta. Alibaba ha istituito un Sito ufficiale Per EMO mostra in modo esaustivo quanto bene l’intelligenza artificiale possa svolgere questo compito e, soprattutto, fornisce esempi di diverse applicazioni di questo strumento.

La magia dietro EMO: l'intelligenza artificiale di Alibaba che dà vita a qualsiasi foto

Il progetto è stato sviluppato da Linrui Tian, ​​Qi Wang, Pang Zhang e Leifeng Bo, ricercatori del Computational Intelligence Institute di Alibaba. Questo team è stato in grado di rilasciare al mondo un'intelligenza artificiale in grado di gestire il progetto di Sora, OpenAI. Secondo il gruppo di ricerca, EMO è in grado di creare movimenti facciali espressivi, naturali e fluidi.

Tutto questo si traduce in I risultati sono molto realisticiQuesto dà vita al dipinto e sono pochi gli elementi che ne rivelano l'origine. Logicamente, tutto questo si inserisce in un quadro che tiene conto del resto degli strumenti dedicati a questo compito.

Proponiamo EMO, un framework per la creazione di video e selfie basato su audio. Da una singola immagine di riferimento e un suono audio, come parlare e cantare, il nostro metodo può generare video di avatar audio con diverse espressioni facciali espressive e pose della testa.

Quello che puoi leggere sul sito ufficiale della EMO spiega esattamente come funziona. Il modello che hanno sviluppato affinché l'EMO possa fornire realismo nella generazione di risultati è dovuto al fatto che è proprio così Riesce a catturare l'intera gamma delle espressioni umane.

L'EMO è stato sviluppato per servire come ulteriore esempio del potenziale dell'intelligenza artificiale e non è ancora disponibile, ma bisogna tenere presente che il suo utilizzo deve restare entro limiti etici ed evitare situazioni come la Scuola di Andorra.

