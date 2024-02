Enjambre torna a Los Angeles per un'esibizione esclusiva con l'orchestra

Il 7 marzo, il gruppo rock messicano Enjamber torna a Los Angeles, città dove apparve circa 15 anni fa, per presentare esclusivamente da queste parti il ​​concerto “Noches de Salón”, dedicato a riprodurre la forma con un'orchestra che fungeva da base del loro ultimo album, lo stesso album che finora è stato presentato solo nel paese vicino.

È una produzione che trasporta l'ascoltatore nell'epoca di Los Panchos, Agustin Lara e Pedro Infante, e include molte delle loro canzoni in nuove versioni, realizzate nello stile degli anni '40 e '50, cioè nello stile del bolero, cha-cha-cha e danzón, omaggio all'epoca delle grandi danze.

L'album stesso è stato registrato dal vivo al Salón Los Ángeles che, nonostante il nome, non si trova nella nostra città, ma è una delle sale più antiche ed emblematiche del suo genere ancora in funzione a Città del Messico. Per aggiungere un tocco speciale all'evento al Fonda Theatre di Hollywood (il Select Auditorium), il gruppo ha invitato i suoi fan a vestirsi con abiti formali dell'epoca, se lo desideravano.

La data di Fonda segnerà la conclusione del tour americano iniziato il 14 febbraio a Phoenix e che nei giorni successivi toccherà anche Seattle (1 marzo), Portland (2 marzo), Sacramento (3 marzo), San Francisco (4 marzo). e Ventura (6 marzo).