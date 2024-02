Quanti soldi guadagna Taylor Swift per ogni concerto del suo tour?

Il nome di Taylor Swift è sulla bocca di tutti. L'artista di moda ha annunciato che farà la modella Un secondo concerto allo Stadio Santiago Bernabeu il 29 maggio, un giorno prima del giorno previsto per quel mese. Una doppia performance che si inserisce in uno dei tour più pubblicizzati del panorama musicale, Giro dei secoli, Che è iniziato il 17 marzo 2023 allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, e si concluderà l'8 dicembre a Vancouver..

Questo tour nazionale e internazionale ha un totale di 152 concertiAnche se annunciare una nuova data non è improbabile. Quello che si sa è cosa porterà in tasca per ogni concerto in programma. Secondo il portale pittura, L'artista e partner di Travis Kelce ha guadagnato circa 11 milioni di dollari per ogni data del tour di Eras. I media sopra menzionati indicano che la principale fonte di questo reddito è l'incasso al botteghino, ad un prezzo di ca $ 200 per biglietto in media. Secondo i calcoli, Taylor Swift porterà a casa un totale di $ 1.672.000.000 quando lascerà il palco per il suo ultimo concerto del tour.. E non è tutto, è prevista l'entrata dell'artista Oltre 400 milioni di dollari in promozioni e prodotti legati all'Eras ​​Tour.

La cantante stabilirà anche un nuovo record, poiché diventerà l'artista che ha incassato più soldi in concerti di sempre, superando… Madonna, Che ha incassato più di 400 milioni di dollari con il film Sticky & Sweet Tour nel 2008 e nel 2009.. Una “palla” milionaria incrementerà il suo patrimonio, che attualmente ammonta, secondo quanto riferito, a circa un miliardo di dollari Bloomberg.

Concerti del Tour of the Ages

L'Eras ​​Tour in Spagna farà solo due tappe, entrambe al Santiago Bernabéu. La Swift tornerà nel nostro Paese, dove si è esibita solo una volta, nel 2011. Il tour europeo inizierà a Parigi, In quattro date (dal 9 al 12 maggio) Si concluderà con altri cinque concerti a Londra (dal 15 al 20 agosto).

Stoccolma (17, 18 e 19 maggio)Lisbona (24 e 25 dello stesso mese), Leone (2 e 3 giugno), Edimburgo (7, 8 e 9 giugno), Liverpool (13, 14 e 15 dello stesso mese), Cardiff (18 giugno)Londra (21, 22 e 23 giugno),Dublino (28, 29 e 30 giugno), Amsterdam (5 e 6 luglio), Zurigo (9 e 10 luglio), Milano (13 e 14 dello stesso mese)Germania (17 e 18 a Gelsenkirchen, 23 e 24 ad Amburgo e 27 e 28 luglio a Monaco), Varsavia (1, 2 e 3 agosto) E Vienna (8, 9 e 10 di quel mese) Sono previste altre stazioni.

Il tour ha già raggiunto l'Asia e l'Oceania, Tornerà in suolo nordamericano il 18 ottobre con un concerto all'Hard Rock Stadium di Miami. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e altri siti web, anche se l'afflusso di domanda ha portato ad un aumento degli acquisti sui portali di rivendita o usati.