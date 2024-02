L'effetto Barbenheimer rivitalizza il botteghino e aiuta i cinema spagnoli a concludere il loro anno migliore dal 2019

È stato foraggio per i meme, e si può intuire che sia stato anche carburante al botteghino: due blockbuster legati al calendario che hanno finito per diventare fenomeni cruciali quando si è trattato di aumentare le vendite di biglietti, bilanciare il flusso di cassa e completare quelli. 504,5 milioni di euro colpito dai cinema spagnoli nel 2023. Stiamo ovviamente parlando di questo Barbenheimer, L'arrivo quasi simultaneo sul grande schermo di “Barbie” di Greta Gerwig e di “Oppenheimer” di Christopher Nolan ha unito tante pietre miliari nelle nostre sale cinematografiche.

Questi sono: il miglior weekend dell'anno, con 11,5 milioni di euro raccolti tra il 21 e il 23 luglio; Il giorno più bello dell'anno, con 900.000 spettatori seduti ai loro posti il ​​26 luglio. E anche perché non c'è due senza tre, la seconda migliore estate del decennio. “Le sinergie che ci hanno portato ai numeri pre-pandemici sono state create, anche se purtroppo non sono state mantenute”, ha riassunto Luis Gil, direttore generale della Federazione delle sale cinematografiche di Spagna (FECE), durante la proiezione tenutasi mercoledì a Barcellona, ​​tutto l’anno.” Dai dati di settore.

'Barbie',La migliore anteprima internazionale dell'anno, che ha incassato 33,7 milioni di euro, mentre… “Oppenheimer” È rimasto a 20,7, dietro a “Super Mario Bros. The Movie” (27,5 milioni di dollari) e “Avatar”. “Water Feeling” (25,4 milioni). In termini di spettatori, i film di Gerwig e Nola hanno aggiunto più di otto milioni di spettatori, anche se il film interpretato da Margot Robbie ha vinto ancora una volta con una valanga di voti: 5,3 milioni per “Barbie” e 3,12 per “Oppenheimer”.

Cambiare abitudini

Al di là del programma stellare dei due blockbuster “Made in Hollywood” di quest’anno, il bilancio della stagione tralascia anche un altro fatto importante: il numero di spettatori nelle sale continua a crescere per il terzo anno consecutivo, nonostante non abbia raggiunto il boom pre-pandemia. Ha chiuso così il 2023 con 77,8 milioni di spettatori e 504 milioni di euro al botteghino, in miglioramento rispettivamente del 26 e del 31 per cento rispetto ai dati del 2022, ma ancora lontani dai numeri del 2019, con 105,5 milioni di spettatori e 624 milioni di spettatori. . biglietteria.

“Dobbiamo ancora lavorare per recuperare quel calo del 24% rispetto agli anni pre-pandemia”, ha ammesso Gill. “La pandemia ha cambiato radicalmente il settore audiovisivo e ha costretto gli esercenti e le sale a reinventarsi”, ha aggiunto Ignasi Camus, direttore generale dell’Istituto di cinematografia e arti audiovisive (ICAA).

Nella divisione nazionale, “Campeonex” è stato il maggior vincitore dell'anno, con 1,97 milioni di telespettatori e 11,8 milioni di entrate. Il film di Javier Vicer ha spodestato Santiago Segura, che ha chiuso l'anno con 7,4 milioni di spettatori totali e 1,24 milioni di spettatori per le sue “Vacanze estive”. Al secondo posto del podio si è piazzato “Otto titoli marocchini” con 1,20 milioni di visualizzazioni e un fatturato di 8,2 milioni di euro.

In assenza di dati concreti sull'impatto del bonus culturale (secondo Camus, le società non hanno ancora fornito dati), la Federazione dei Cinema di Spagna ha analizzato in dettaglio altre iniziative come il Festival del Cinema (2,1 milioni di spettatori aggiunti alle edizioni di maggio e ottobre) e Cine Senior (924.725 spettatori e “Napoleone” il film più visto). Tra i debiti, sottolineano Gil e Camus, quello di rinnovare e fidelizzare il pubblico affinché non dipenda, come quest'anno, dai fenomeni stagionali, e di far riacquistare l'abitudine agli anziani che hanno smesso di andare al cinema durante la pandemia. andare al cinema. Teatri. .