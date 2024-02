Robbie Palomino promette un secondo spettacolo a sorpresa a Viña del Mar 2024: “Sono pronto a uccidere”

Il Ruby Palomino viene presentato oggi a Viña del Mar 2024. (Composizione: Infobae)

Il 27 febbraio, il nostro rappresentante peruviano in Cile, Palomino rubinosta affrontando la sua seconda offerta nella competizione folcloristica Festa di Viña del Mar 2024. Pochi istanti dopo essere salito sul palco della Quinta Vergara, ha condiviso i suoi sentimenti e le sue tattiche per questa sfida essenziale.

Con assoluta convinzione, afferma di essere pronta a liberare tutto il suo potenziale e ad avere un impatto duraturo sui giudici con la sua performance, mentre giura di riscattarsi dal punteggio basso ricevuto nel suo primo spettacolo. L'artista si aspetta uno spettacolo senza precedenti e pieno di sorprese stasera.

“Darò il massimo, sono pronto a uccidere. Ho una piccola sorpresa per la giuria e il bellissimo pubblico di Quinta Vergara, che hanno ammirato la mia performance così come i miei fan con i loro voti. Oggi sarà molto speciale, indosserò un costume disegnato da mia madre, molto carnevalesco, ti piacerà e come già sai, vota dall'applicazione Durante l'applicazione Claro Viña 2024 con sette stelle durante la mia esibizione e quella di Lita.. ..e soprattutto il Perù”, raccontò inizialmente ad un famoso giornale.

Il Ruby Palomino sarà presentato per la seconda volta a Viña del Mar 2024.

Inoltre, Palomino Afferma che oltre a vincere il tanto atteso Gabbiano, la sua partecipazione al festival rappresenta un'opportunità per onorare sua nonna e i suoi nonni, oltre ad essere un ponte tra la sua cultura e il mondo. Per lei, poter condividere le sue tradizioni e i suoi valori sulla scena internazionale è un'enorme vittoria personale, indipendentemente dai risultati specifici della competizione.

“Che vinca o meno quei gabbiani, vinco la vendetta qui. Vinco essendo un ponte per la voce di mia nonna, la voce dei miei nonni, sono un ponte per il paese dei costumi ancestrali”, ha detto a Trom. parlo con Lita, (Peso) le dico: “Chulita, se non prendiamo quei gabbiani. Quattro, prendiamo quel lusso”.

accanto a, Palomino rubino Dimostra un atteggiamento flessibile di fronte al basso punteggio ricevuto dalla giuria, poiché conosce questo scenario. Riconosce la complessità di valutare la diversità culturale di un paese e propone l'inclusione di una giuria peruviana nel Festival di Viña del Mar. In questo senso, Eva propone Aylon come una valida opzione per far parte di detta giuria.

“Ci sono abituato, ma quanto è difficile descrivere la cultura di un paese, perché l'essenza di ogni persona è diversa, e ogni persona scorre in modo diverso. A Viña del Mar non esiste una giuria peruviana e oggi (ieri ho visto Eva Aylón) che è venuta a sostenere Lita (Peso) E comunque ruberò anche lei così può darmi qualche consiglio, e le ho detto: “Quando ti faremo un giuria lì? Almeno per folklore”. E lui ha detto: “Allora Viña del Mar, pensa a noi per il prossimo anno”.

Rubino Palomino a Quinta Vergara. (Cattura: Stella Plus)

Palomino rubino Spiega il significato profondo dietro la sua canzone “Song for a Sad Planet”, spiegando che è dedicata a Pachamama, Madre Terra, e a tutte le donne del suo lignaggio, comprese sua nonna e sua madre, che hanno mantenuto vivo il legame con lei. . Le sue radici.

“Vi sto cantando, vi ho detto che Pachamama, Madre Terra, mia nonna, mia madre, tutta una serie di donne che hanno saputo godere delle proprie radici, questo è qualcosa che avevo nella mia anima. Ho composto una canzone come questo (dedicato alla Terra) e lo inviò nel 2017 a Viña, che si chiamava “It Can't Be”, ma non fu scelto e quando Vigo Rodriguez mi disse: “Cholita, che ne dici di provare Fina con Carnival Ayacuchano,” e mi chiese di scriverlo, io dissi: “No, andiamo con il meglio,” Lasciamo che sia il poeta Paco García a scrivere le parole “…quando lo canto mi emoziono e devo bilanciarmi così per non sabotare me stesso.”