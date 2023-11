LAMC annuncia le date del 2024 e festeggia i 25 anni – Billboard

Carlo X. Ramos

È l’anniversario d’argento della musica latina alternativa!

La Latin Alternative Music Conference (LAMC) ha fissato le date per i suoi eventi virtuali e di persona del 2024 che saranno annunciati Bacheca spagnola In esclusiva festeggerà il suo 25° anniversario.

LAMC, noto per la presentazione di musica alternativa in lingua spagnola, farà il suo ritorno virtuale dal 24 al 26 aprile, con una serie di spettacoli rock, hip-hop e di musica elettronica. La conferenza di cinque giorni si terrà dal 9 al 13 luglio presso l’InterContinental New York Times Square Hotel.

“È stato gratificante vedere l’industria della musica latina nel suo complesso riunirsi con un senso di comunità più profondo anno dopo anno, soprattutto perché l’industria continua a crescere e raggiungere nuove vette globali”, afferma. Thomas Cookmannfondatore della LAMC e della Nacional Records, L Bacheca spagnola.

“LAMC è stata fondata 25 anni fa con la stessa idea, creare un senso di comunità, imparare e crescere insieme, e siamo entusiasti di riunire nuovamente il settore nel 2024 con le nostre conferenze virtuali e di persona”, aggiunge. “Abbiamo battuto i record di presenze quest’anno e non vediamo l’ora di vivere un’esperienza di conferenza ancora più grande e migliore nel 2024”.

L’anno scorso, l’evento ha visto esibirsi di Trueno, Juanes, Pedro Cabo, Gil, Villano Antillano e altri. Nelle precedenti edizioni si sono esibiti artisti come Ana Tijoux, Pitbull, Calle 13, Manu Chao, Bostich + Fusible de Nortec, Café Tacvba e altri.

Sia gli eventi virtuali che quelli di persona includeranno panel, workshop, presentazioni e opportunità di networking per i partecipanti. Secondo i numeri forniti a pittura spagnola, L’anno scorso, circa 681.000 spettatori si sono sintonizzati sulla conferenza via web.

Costo di registrazione per un evento dal vivo A partire da $ 99. La registrazione all’evento virtuale è gratuita e può essere effettuata tramite www.latinalternative.comdove sono disponibili gli ultimi aggiornamenti e i contatti LAMC per fornire domande, nonché consigli per la prenotazione di hotel per l’evento dal vivo.