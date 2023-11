Guarda il trailer di “Avatar: The Last Airbender”, il film live-action basato sulla serie animata

Questo trailer dell’adattamento cinematografico live-action presenta una versione più matura della popolare serie animata Avatar dell’ultimo dominatore dell’aria (Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria) l Netflix È appena stato lanciato, annunciando il suo arrivo sulla piattaforma il 22 febbraio 2024. La produzione originale, lanciata nel 2005, si concentrava sulla saga di Aang, un giovane avatar con la capacità di manipolare i quattro elementi fondamentali: acqua, terra e fuoco. E l’aria. Il loro obiettivo era mantenere l’armonia in un mondo diviso in nazioni e sfidare la tirannia della Nazione del Fuoco.

Questa nuova interpretazione, con Gordon Cormier Nel ruolo di Aang W Daniel Dae Kim Come l’antagonista di Fire Lord, Ozai, promette di approfondire la narrazione senza perdere la sua essenza per la quale pubblico e critica lo hanno elogiato. La storia inizia con la scoperta del personaggio principale salvato dal duo composto da Katara (Kyawentiu Tarbell(E Sokka)Ian Owsley) dopo essere rimasto congelato per cento anni in un iceberg.

Questo è il secondo tentativo di dare vita alla serie, dopo il fallito adattamento “The Last Airbender”. (Crediti: Netflix)

Albert Kim guida il progetto com.showrunner, con Jabbar Raisani, Dan Lin, Lindsay Liberatore e Michael Joy di Rideback nei ruoli di produttori esecutivi. Raisani e Joy dirigeranno la serie insieme a Roseanne Liang e Jett Wilkinson. Sebbene la Stagione 2 non sia stata annunciata ufficialmente, il materiale disponibile offre un grande potenziale per le avventure future.

Completato dal cast Paul Soon Hyung Lee (Il mandaloriano(Con il ruolo del Generale Iroh, Ken Leung)Coppia esplosiva) nel ruolo del comandante Zhao, Elizabeth Yu nel ruolo della principessa Azula e Dallas Liu (Shang Qi e la leggenda dei dieci anelli) Come il principe Zuko.

Il giovane attore Dallas Liu interpreterà il principe Zuko, il figlio di Ozai, che inizierà una ricerca ossessiva per trovare l’Avatar. (Crediti: Netflix)

Oltre a questo progetto in fluireil franchise creato da Brian Konietzko e Michael Dante DiMartino continua ad espandersi su tutta la linea Di base E Nickelodeonle società stanno sviluppando tre nuovi film d’animazione basati su Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria E La leggenda di Korrache dovrebbe raggiungere il botteghino nel 2025, anche se non sono stati ancora confermati altri dettagli.

Avatar dell’ultimo dominatore dell’aria Debutterà sul sito di streaming il 22 febbraio 2024. Nel frattempo tutte e tre le stagioni dell’anime originale possono essere trasmesse in streaming nel catalogo Netflixoltre al suo primo adattamento cinematografico intitolato L’ultima aria.