Un incidente stradale ha colpito la band di Shania Twain durante il suo tour “Queen of Me”.

La band di Shania Twain affronta un duro colpo nel suo “Queen of Me Tour” dopo un incidente d’autobus in Canada (Reuters/Mario Anzoni)

un giro “La mia regina“L Shania Twain Mercoledì ha subito una battuta d’arresto quando A.J Incidente d’auto Ciò ha provocato il ferimento di alcuni membri della sua squadra e il trasporto in ospedale. Questo evento è avvenuto durante il suo tour nel suo paese natale. CanadaQuando la sua produzione veniva trasportata via terra tra le città Winnipeg e SaskatoonDove il cantante country pop è noto per canzoni come “Uomo! Mi sento come una donna“, e i suoi concerti erano in programma.

Dichiarazione della società Gestione anticonformistaLa persona incaricata dell’organizzazione del tour è ben informata la gente Nell’incidente sono rimasti coinvolti un camion e il pullman della squadra turistica. L’incidente è avvenuto quando diversi veicoli hanno incontrato condizioni stradali difficili a causa del maltempo. Il cantante, 58 anni, non era in macchina al momento dell’incidente.

L’incidente ha colpito i membri della produzione che sono stati portati nei vicini centri medici. L’azienda ha ringraziato le squadre dei servizi di emergenza per il loro intervento rapido ed efficace dopo l’incidente. “Siamo molto grati alle squadre dei servizi di emergenza per la loro risposta rapida e il supporto continuo.La dichiarazione dice. “Chiediamo la vostra pazienza mentre ci prendiamo cura della nostra famiglia in tour“.

L’icona del country pop è salva perché non era sull’autobus su cui si svolgeva la sua produzione (Reuters/David Swanson)

Il tour “Queen of Me” di Shania Twain è iniziato a Spokane, Washington, il 28 aprile, portando l’artista attraverso gli Stati Uniti, il Canada e l’Europa. Con gli spettacoli recenti, come quello di martedì al Canada Life Centre di Winnipeg, il tour era ben avviato prima di questo incidente inaspettato. Twain avrebbe dovuto apparire giovedì al SaskTel Center di Saskatoon, ma la situazione attuale potrebbe influenzare il programma dell’evento.

Poiché la salute e il benessere dei membri del team sono della massima importanza, tutte le date future del tour potrebbero essere modificate in base al recupero e alla salute delle persone interessate.

Con quattro decenni di esperienza nel panorama musicale, il compositore canadese, considerato uno dei pionieri della musica country, ha ricevuto un premio “Icona della musica”, uno dei maggiori riconoscimenti ai People’s Choice Awards 2022.

La Twain avrebbe dovuto esibirsi al SaskTel Centre in Canada giovedì, ma la situazione attuale potrebbe influenzare il programma del suo tour (Reuters/Mario Anzoni)

“Sono onorato di essere qui e di essere riconosciuto. È emozionante e meraviglioso. È emozionante essere sul palco e mostrare quello che faccioha detto mentre camminava sul tappeto blu prima dell’evento che ha riconosciuto la sua lunga carriera nell’industria musicale.

La serata di premiazione ha visto il cinque volte vincitore del Grammy tornare sul palco per la cerimonia di premiazione Premi scelti dalla genteDopo che la stella ha ricevuto un premio Cantante country preferito.

Dopo la sua esibizione di canto, ha indossato una tuta dorata tempestata di diamanti e decorata con cactus come palcoscenico da regalare sensazione Dal Vecchio West, ha eseguito parti delle sue canzoni di successo, Shania ha tenuto un discorso emozionante in cui ha ringraziato per il premio Ricorda sua madre, Sharon Morrison.

“Non so se ho avuto molta influenza, ma Tutto quello che voglio è l’ispirazione Per le persone con la mia musica. Mia madre mi manca sempre in questi momenti della mia vitaLe piacerebbe vedere la sua bambina vivere questo momento, ma sappi che i miei fan e la mia squadra siete voi che riempite davvero questo spazio. Non è lo spazio di mia madre, ma con me si festeggia, si festeggia insieme “Mi hanno fatto sentire speciale e amato durante tutta la mia carriera e sarò sempre grato per questo, grazie”, ha detto la star dopo la sua esibizione, circondata da un gruppo di ballerini.