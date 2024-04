L'entourage di Shakira è scettico nei confronti di Lucien Laviscount, il sogno del nuovo colombiano

La cantante Shakira è diventata una delle figure principali indiscusse nella scena sociale del nostro paese e del mondo. Il 22 marzo l'ex moglie dell'imprenditore catalano Gerard Pique ha pubblicato il suo ultimo album, La donna non piangeva piùEcco perché si sta concentrando sul suo lavoro e sulla promozione dell'album.

In alcune interviste che ha condotto in occasione del lancio del suo ultimo lavoro, Shakira ha ammesso che scrivere ed eseguire le sue canzoni è una sorta di terapia: “Mi guarisco attraverso questa musica, e sto ancora guarendo. “È un processo, ma senza dubbio la musica ha svolto un ruolo molto terapeutico (…) Ti aiuta a esercitare molte emozioni e sentimenti intensi che altrimenti rimarrebbero semplicemente pietrificati.”

Youtube Shakira durante un'intervista con Jimmy Fallon.

Nella sua intervista con Jimmy Fallon Spettacolo di staseraMubarak ha ammesso che dopo il divorzio si era sentito più libero: “È stato molto difficile mettere tutto quello che sentivo in un album e dargli forma, perché non avevo tempo. Questo era quello che dovevo avere con un marito”. . Adesso non ce l'ho più. Il marito mi ha trascinato e non me lo ha permesso. “Ora sono libero, ora posso davvero lavorare.”

Ora che sta iniziando una nuova fase della sua vita, la domanda è se Shakira è di nuovo aperta al mercato dell'amore o se preferisce concentrarsi sulla musica e sull'educazione dei figli.

Lucien Laviscount e Shakira X/@Ehi Timor_

Qualche settimana fa circolavano in Internet diverse voci su una possibile relazione tra la donna di Barranquilla e l'attore di Emily a Parigi lucien laviscount, da Ha posato con Shakira in un bellissimo servizio fotografico e ha recitato in uno dei suoi ultimi video musicali (Obiettivo). Sempre qualche giorno fa, Shakira era andata a cena con lui in un esclusivo ristorante di New York dopo aver organizzato una grande festa a Times Square.

I suoi dintorni non sono molto felici

Come pubblicato mail giornalieraAlcuni amici di Shakira hanno confermato l'esistenza di una storia d'amore tra il cantante e l'attore, ma hanno confermato che entrambi erano un po' “coinvolti”. Questo quotidiano ha anche riferito che alcuni dei suoi amici sostengono che Mubarak non ha completamente dimenticato la sua ex moglie.

Le persone vicine al cantante non si fidano delle intenzioni dell'attore e temono che le spezzerà il cuore. Una fonte affidabile ha detto ai suddetti media: “Shakira vuole disperatamente innamorarsi, ma i suoi amici sono preoccupati perché Lucien sta lentamente salendo la scala delle celebrità mentre esce con donne meno famose di Shakira”.