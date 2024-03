Premio Oscar da parte di un attore per la sua tartaruga morta

Teo Yu, l'attore noto per il suo ruolo nel film candidato all'Oscar Vita passataha brillato in un momento emozionante sul tappeto rosso del Dolby Theatre di Hollywood prima della 96esima edizione degli Academy Awards. Yoo ha attirato l'attenzione indossando una spilla tartaruga che aveva un significato molto personale.





Nelle dichiarazioni di L diversificatoL'attore ha detto che la spilla simboleggia la sua amata tartaruga, Momo, scomparsa l'anno scorso dopo averlo accompagnato per un decennio. La scelta del nome di Momo è un omaggio al libro di Michael Ende e per Yu la sua perdita ha lasciato un vuoto profondo.

L'attore ha rivelato che la tartaruga Momo non era solo un animale domestico, ma anche una parte importante della sua vita. Anche se se n'è andata, il ricordo di Momo sopravvive attraverso la spilla che Yoo indossava con orgoglio sul tappeto rosso.

“Ho pianto per circa tre giorni”, ha ammesso Yu. “Ero molto drammatico. È come quel momento che hai con il tuo animale domestico e dici: 'Oh mio Dio, la vita è finita'. E poi fai un passo indietro e allo stesso tempo reciti come attore, e tu guardi la situazione e pensi: 'Oh mio Dio', è così drammatico e comico.”

Teo-yo

È stato nominato un attore del film “Past Lives”.

In Vita passataYoo interpreta Hye Sung, un coreano che si riunisce con la sua ragazza d'infanzia Nora, interpretata da Greta Lee. Il film segue il loro viaggio attraverso New York, mentre affrontano la complessità delle loro relazioni passate e le nuove sfide che affrontano insieme.

Yu non ha ricevuto personalmente una nomination all'Oscar, ma il film è stato nominato per il miglior film e la migliore sceneggiatura originale; Sebbene abbiano ricevuto questi premi Oppenheimer E Anatomia di una cadutarispettivamente.