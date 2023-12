Jamie Foxx ha parlato della difficile malattia di cui soffriva: ‘Il diavolo mi ha detto andiamo adesso’ – Gente – Cultura

Il pluripremiato attore e cantante americano Jamie Foxx, noto per la sua illustre carriera a Hollywood e il suo talento musicale, Recentemente ha superato una grave crisi sanitaria che lo ha tenuto fuori dall’ospedale da aprile.

Nonostante le speculazioni e le voci sulla sua condizione, che includevano affermazioni su possibile cecità e paralisi, Fox ha negato le voci e ha condiviso i suoi progressi e la sua guarigione con i suoi seguaci.

Fox, che appariva notevolmente più magro in un video pubblicato sui social media, ha espresso la sua gratitudine a coloro che lo hanno sostenuto durante il suo recupero. Nel suo discorso ha ringraziato “un milione di volte” tutti coloro che lo hanno aiutato in questo “lungo cammino”, sottolineando il ruolo della fede, della preghiera e delle persone a lui vicine.

La gravità delle sue condizioni era tale che, come ha rivelato l’attore 55enne, c’è stato un momento in cui non poteva camminare e si è sentito vicino alla morte.

Durante il suo discorso alla celebrazione della Critics’ Choice Film and Television Association a Los Angeles, ha descritto un’esperienza in cui si è trovato in un tunnel, “affrontando il diavolo”, un’esperienza, dice, che ha lasciato un profondo impatto su di lui. Inoltre, l’attore ha promesso di tornare in teatro e di continuare a lavorare nonostante le sfide che ha dovuto affrontare.

