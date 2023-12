Quando arriverà Taylor Swift: The Eras Tour Extended Version in Messico?

Il cantante porterà il tour degli Eras comodamente a casa sua. (Reuters)

Concerti Taylor Swift In relazione con Giro dei secoli In Messico Sono accaduti circa 4 mesi fa, nell’agosto del 2023, ed è entusiasta di ciò che ha vissuto. Foro di Seul E la febbre delle canzoni della cantante americana non si ferma, al punto che arriva la première del suo film film dal tour internazionale nelle sale e i fan sono rimasti estasiati ancora una volta.

nonostante Giro dei secoli Ha avuto un gran numero di rappresentazioni in un numero proporzionato di teatri in tutto il mondo Repubblica messicanaAggiunto alle quattro date fornite da V città del Messicoquesto non era abbastanza per tutti gli appassionati di traduttori affascinato Possono godersi le loro esibizioni musicali, il che indica l’elevato numero di follower che hanno nel nostro paese.

Per questo motivo, dall’ultimo concerto del tour Giro dei secoli Nei complessi cinematografici Il Messico quasi immediatamente Sono iniziate richieste e dubbi sul fatto che sarebbe stato rilasciato su qualsiasi piattaforma fluire Quindi può essere gustato comodamente casae anche ancora e ancora.

La tournée di maggior successo dell’anno raggiungerà gli schermi di Cinépolis. Credito video: @taylorswift13

Ebbene, il momento tanto atteso da tutti i fan è finalmente arrivato, perché è stato annunciato venerdì 8 dicembre Giro dei secoli Infine, può essere trasmesso attraverso lo schermo di un dispositivo mobile connesso a Internet, da dove vogliono i tuoi follower.

Prima di menzionare i canali e le applicazioni attraverso le quali è possibile guardarlo Giro dei secoli A Taylor Swift Dalla comodità di casa, è necessario notare che l’arrivo di questa produzione di video musicale avverrà giovedì 21 dicembre, data fissata per la visione pubblica in Messico.

Piattaforme digitali attraverso le quali il film viene mostrato al traduttore Estate dura il seguente: Amazon PrimeVideo (Uno dei più popolari e l’accesso costa 99 pesos al mese), Cammello (App sviluppata dall’azienda che vende iPhone), Claro Video, Google Play (disponibile su tutti i dispositivi Androide), Izzi Go, Microsoft e infine Megacable.

Il cantante porterà il tour degli Eras comodamente a casa sua. (Reuters/Mario Anzoni/foto d’archivio)

Purtroppo, in questo momento, è stato annunciato Giro dei secolil Taylor Swiftsu tutte le piattaforme digitali sopra menzionate, sarà previsto un costo aggiuntivo per accedere ai materiali audiovisivi della cantante americana.

Non si sa però di cosa potrebbe trattarsi Costa Come si può ripetere un film con i sottotitoli? Spazio vuoto, Da capire se ti verrà addebitata una somma per poterlo vedere una volta o se sarà disponibile per un certo periodo di tempo, che dipenderà evidentemente da ciascuna delle applicazioni digitali.

Va notato che a prescindere prezzo Che potrebbe avere un gran numero di fan Taylor Swift Desiderano e desiderano il 21 dicembre per poter ancora una volta assistere a uno dei fenomeni musicali e sociali che Taylor Swift ha creato grazie al suo tour internazionale intitolato Giro dei secoli.