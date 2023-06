McCullen: Dopo la morte di Scott Snyder e Jeff Lemire

Originale AD: Dopo la morte (Image Comics, 2017)

Edizione nazionale / Spagna :dm: dopo la morte (Pianeta comico, 2023)

copione : Scott Snyder

tassa : Jeff Lemir

inchiostrato : Jeff Lemir

colore : Jeff Lemir

traduzione : Diego de los Santos

aspetto : rustico. 264 pagine. 25,00 euro



La soluzione alla morte potrebbe essere il primo problema

In un attimo mi sono messo davanti a questo lavoro Scott Snyder E Jeff Lemir Non pensavo che l’avrei trovata di facile o semplice lettura, conoscendo la sua carriera e buona parte della sua bibliografia. Non sapere tutto su di esso tranne l’introduzione, tuttavia, è stata una sfida un po’ più grande all’inizio delle sue pagine. Presenta conclusioni alle quali torneremo alla fine, finisce per essere un’opera diversa, in qualche modo lontana dai fumetti tradizionali ma interessante come esperimento nella sua miscela di mezzi e nei temi con cui risuona se ci diamo alle idee propone.

La suddetta premessa proponeva una storia ambientata in un mondo in cui è stata trovata una cura per la morte. Questo può e potrebbe essere affrontato in più modi, e non è nemmeno un punto di partenza originale per la letteratura (anzi, potremmo averlo letto più di una volta), e qui abbiamo il modo in cui Snyder Preferivo farlo in coppia con Lemir. Da una lettura completa si può presumere che sia opera di uno scrittore vampiro americano C’è un autore Contea dell’Essex accompagnato dai suoi disegni.

In effetti, la prima impressione McCullen: Dopo la morte Si tratta di diverse pagine di testo con illustrazioni, prima con alcune frasi e caselle di testo ma poi con diversi paragrafi che occupano metà della pagina. Un lettore che non ha più informazioni della sua ipotesi (come quello che scrive queste righe) può fare un passo indietro e proporre una lettura noiosa, ma un suggerimento Snyder È abbastanza interessante da attirare l’attenzione e l’interesse. Procedendo nel libro, capiremo che si tratta di un’opera che mescola la prosa illustrata con la commedia stessa, e che ha un suo significato e giustificazioni che non spiegheremo perché aggiungono all’esperienza di lettura.

Indubbiamente, questo conferisce al libro una delle sue caratteristiche, ma non l’unica. Lo sviluppo che la narrazione contiene tra i suoi due media pone domande che richiedono tempo per essere risolte, introduce sottotrame che richiedono anche tempo per essere comprese e mantiene l’anticipazione dell’azione più a lungo di quanto la maggior parte di noi sia abituata. In breve e semplice, questo è un business lento. Perché questo non è negativo ma descrittivo (e anche un piccolo monito per chi decide inconsapevolmente di prenotare questo libro).

Riaffermando le precisazioni, la proposizione sollevata nel suo abstract tarda ugualmente a comparire nelle pagine iniziali. Ciò che però troviamo è una narrazione che ci incuriosisce toccando altre fibre psicologiche, emotive e riflessive. Lo si evince dalla prima frase del libro: “Qualcuno una volta mi ha detto che il nostro primo ricordo influenza tutta la nostra vita.”. Da lì, ci immergiamo nella storia dell’eroe e della sua famiglia, con i problemi di salute di sua madre e gli alti e bassi del rapporto tra lei e suo padre e lui, internamente e con ciò che li ha colpiti dall’esterno. associazione. Sebbene non fosse ciò che ci aveva promesso in primo luogo, è essenziale per la storia e anche per affrontare il tema della morte, e perché e come evitarla (o meno). Questo conduce la lettura su un percorso che si avvicina alle affermazioni filosofiche sulla vita e sulla morte (che percorri fino alla fine), insieme a una questione correlata della psiche attraverso una discussione sui ricordi e su come possono accompagnarci e influenzarci. Metodi.

Capofila della narrazione è il protagonista di nome Jonah Cook, che attraverso vari racconti in prosa e successive sequenze comiche, conosciamo tutta la sua vita. Tuttavia, Snyder fa un lavoro eccellente e meticoloso nel costruire la sua storia, e tutto ciò che dice su di lui è fondamentale per ciò che vuole affrontare nel suo lavoro. La fragilità della salute di sua madre, il modo in cui ha trascorso diversi anni con lei, l’inevitabile risultato e come ciò accade, cosa fa della sua vita dopo essere rimasto orfano, le relazioni che genera in seguito… tutto porta alla cura trovata per la morte e il mondo da cui è stato creato.

Con quest’ultimo troviamo in bibliografia molte scene d’azione e di fantascienza molto apprezzate Snyder E Lemir, con intrighi e suspense di non comprendere appieno cosa sta accadendo in un mondo distopico, con componenti della trama. L’autore gioca le sue carte con ambiguità per consegnare un finale che catturerà l’attenzione delle centinaia di pagine dei lettori. The Cartoonist è l’altro tassello di questo duo autoriale che accompagna il ritmo della narrazione, con strutture di pagina che si adattano all’atto maggiore o minore che si compie; Grandi punti per rallentare la storia, o doppie pagine dinamiche per renderla più veloce. e nelle pagine di prosa risplende interamente di illustrazioni che ancorano blocchi di testo, a volte estesi e altre volte adattati ai disegni.

In McCullen: Dopo la morte Ci ritroviamo quindi con un libro che tratta temi complessi fingendosi altrettanto complessi ma che si rivela più semplice di quanto non apparisse a prima vista, e la stessa cosa accade con i temi che affronta. Ciò si ottiene grazie all’opera d’arte di alto livello di entrambi gli autori, senza dubbio entrambi Snyder Come Lemir Si sono dedicati ad esplorare le loro possibilità e interessi a livello artistico e oltre. Una volta che il lettore riesce ad entrare nelle dinamiche da esse suggerite, si ritrova con un’opera profonda che merita di essere riletta.

Il migliore

• Struttura narrativa dal personaggio alla leadership della trama.

peggio

• Presentare l’opera in forma umoristica quando è mescolata con la prosa.