Cosa guardare dall’8 al 10 dicembre su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Movistar+ e SkyShowtime

La seconda stagione di “The Newsreader” è una delle anteprime più importanti del fine settimana. La serie che arriverà in questi giorni su Filmin. Racconta la storia di un gruppo di giornalisti di un’importante rete televisiva australiana. Attraverso i personaggi di Helen Norvill (Anna Torv), Dale Jennings (Sam Reed) e altri compagni, seguiamo alcuni degli eventi chiave degli anni ’80. Inoltre, Disney+ presenterà in anteprima la terza stagione di American Horror Stories, una serie antologica creata da Ryan Murphy. Non perdere tutte le anteprime dal 7 al 10 dicembre sulle principali piattaforme.

I film saranno presentati in anteprima su Netflix questo fine settimana

8 dicembre

“Fuga sanguinosa”

‘lascia il mondo alle tue spalle’

La prima serie in Disney+ alla fine di questa settimana

8 dicembre

“Storie dell’orrore americano” (stagione 3)

“Che famiglia Klaus!” (Stagione 2)

9 dicembre

“Doctor Who: Risate” (Speciale)

Primi film in Disney+ alla fine di questa settimana

8 dicembre

“Diario di Natale di Greg: bloccato nella neve”

La prima serie in Amazon PrimeVideo

8 dicembre

“Bad Guy” (prima)

Primi film in Amazon PrimeVideo

8 dicembre

“Il tuo Natale o il mio Natale?” 2′

“Divertente piccolo Batman”

“Sacro amore mio”

La serie è stata presentata in anteprima nel HBO Max alla fine di questa settimana

8 dicembre

La casa dei sogni di Barbie (nuovo programma)

10 dicembre

Apollonia, Apollonia – (nuovo documentario)

La serie sarà presentata in anteprima su Movistar+ questo fine settimana

8 dicembre

“Più o meno” (stagione 3)

10 dicembre

Primi film su Movistar+ questo fine settimana

8 dicembre

10 dicembre

La serie sarà presentata in anteprima su Filmin questo fine settimana

8 dicembre

Lettore di notizie (stagione 2)

I film saranno presentati in anteprima su Filmin questo fine settimana

8 dicembre

“un altro corpo”

“Echi del crimine”

“Estate con Fifi”

‘Sconto’

Premiere di serie e film su Skyshowtime

Non ci sono anteprime previste per questa settimana.

Anteprime di serie e film su Apple TV+