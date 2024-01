L'Inter è favorita nella Supercoppa Italiana

Cristiano Blasko 17/01/2024 18:56 CET







In questi giorni l'Arabia Saudita ospiterà nuovamente una nuova competizione: la Supercoppa Italiana. Nel Paese arabo si disputeranno semifinali e finale della competizione, con Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio a contendersi il titolo. La squadra che è riuscita a vincere a Riad, secondo l'Italia, vale circa otto milioni di euro.





Oltre l’economia, nello sport Sarà una Supercoppa molto allettante ma con la favorita ovvia: l'Inter. La squadra guidata da Simone Inzaghi cerca quella che sarebbe la terza Supercoppa Italiana consecutiva e ha motivo di sentirsi in pole position per la vittoria.

Il percorso di quattro squadre in questa stagione mostra la superiorità dei Nerosuri. Gli uomini di Inzaghi guidano la classifica con 51 punti, uno in più dei rivali in semifinaleLa Lazio è stata molto irregolare per tutta la stagione, attualmente al sesto posto. Dall'altra parte della classifica, la Fiorentina sta vivendo un campionato sorprendente, niente a che vedere con la crisi infinita del Napoli.

I numeri parlano chiaro: l'Inter ha la miglior difesa e il miglior attacco d'Italia. Se ciò non bastasse, Nel primo turno di Serie A ha sconfitto gli altri tre rivali a Riad Inoltre, hanno giocatori chiave come Lautaro Martínez, Duram e Kalhanoglu in gran forma.