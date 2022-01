Macron guida facilmente i sondaggi sui presidenti francesi

Un sondaggio IFOP con Fiducial, richiesto da Le Figaro e LCI media, ha mostrato il presidente con il 27 per cento delle intenzioni di voto, lontano dal sostegno necessario per vincere il primo turno, indicato il 10 aprile, ma molto comodo per il secondo turno, in programma due settimane dopo.

Dietro Macron c’erano la candidata conservatrice Valerie Pécresse e il leader di estrema destra Marine Le Pen, entrambi con il 16%, mentre l’estrema destra Eric Zemmour è migliorata rispetto al sondaggio di dicembre, con 13,5.

L’inchiesta è arrivata prima della polemica lanciata ieri sera dal capo dello Stato, dopo aver assicurato al quotidiano Le Parisien il suo obiettivo di rendere la vita impossibile ai francesi che esitano a vaccinarsi contro il Covid-19, dichiarazioni aspramente criticate da tutti i settori. alla politica delle ragazze.

Macron era in testa al sondaggio con un buon vantaggio, 59 per cento contro 41 Le Pen, 55-45 contro Pecres e 63-37 contro Zemmour.

Lo studio IFOP-Fiducial ha lasciato ancora una volta all’Eliseo i candidati delle forze di sinistra e progressiste, ancora preoccupati dal dibattito sulla presentazione o meno di un solo candidato alle elezioni, tesi sostenuta da alcuni e ignorata . dagli altri.

In questo senso, il leader de La Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon, è ancora primo in classifica, con l’8,5 per cento, davanti all’ecologo Yannick Gadot (sette) e al sindaco di Parigi socialista, Anne Hidalgo (3,5).

