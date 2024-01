Microsoft lancia Copilot Pro per gli utenti domestici

Microsoft continua a rilasciare soluzioni AI quasi ogni settimana. Copilot Pro è appena stato rilasciato per gli utenti domestici. L'intelligenza artificiale più avanzata, focalizzata sulle classiche applicazioni da ufficio di quello che prima era noto come Microsoft Office, è ora Microsoft 365.

Copilot Pro per Microsoft 365 È stato rilasciato pochi mesi fa per le imprese. Ora Arriva Per singoli utenti, a un prezzo $ 20 al mese per utente. A questo dobbiamo aggiungere un abbonamento a Microsoft 365 Casa o famiglia.

Copilot Pro si integra con Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote per PC, Mac e iPad. Aggiunge anche altre aggiunte che vedremo. Nel caso ve lo stiate chiedendo, non funziona con le versioni locali di Office, perché non esistono più per Microsoft. Non avrai accesso a Copilot Pro a meno che non paghi due abbonamenti: Microsoft 365 e Copilot Pro.

Cos'è Copilot Pro?

Questa intelligenza artificiale è una versione avanzata di Copilot, progettata per funzionare con Microsoft 365 e altre applicazioni.

Puoi fare cose come Crea presentazioni PowerPoint complete Descrivili semplicemente in una frase, Scrivi testi in Word come richiestoo creare riepiloghi di documenti PDF. In Outlook, crea messaggi di posta elettronica in base al destinatario o al tipo di messaggio di posta elettronica richiesto. Se lo usi con Excel, Creerai grafici, analizzerai dati e tabelleE altro ancora. Puoi vedere qui:

accanto a, Se ti abboni a Copilot Pro, avrai accesso agli ultimi modelli linguistici OpenAI, incluso GPT-4 Turbo e la versione professionale di Bing Image Creator, basata su DALL-E. Riceverai risposte molto più velocemente e sarai più accurato e avanzato.

È anche possibile Crea le tue versioni personalizzate di GPTin modo simile a come OpenAI ti consente di creare e scaricare migliaia di GPT nel suo GPT Store appena aperto.

Le app iOS e Android di Copilot saranno presto disponibili per accedere a questa IA dal tuo telefono cellulare.

Sebbene tutti possano usarlo, Copilot Pro si concentra su ciò che Microsoft chiama Utenti espertiCioè, gli utenti che utilizzano regolarmente Microsoft 365 per attività di costruzione, studi o progetti e le tariffe mensili dopo aver aggiunto due abbonamenti sono molto alte.

Microsoft ha rilasciato Copilot Pro per gli utenti domestici di Microsoft 365, il predecessore di Office, e continua a prendere le distanze rispetto a Google, che non riesce a stargli dietro. Il prezzo però non è alla portata di tutti.