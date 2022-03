Mondiali 2022: Portogallo e Italia giocano per Qatar 2022: ne manca solo uno… o no!

Portogallo e Italia. Ce ne può essere solo uno… oppure no. Gli ultimi due campioni d’Europa (2016 e 2020) hanno affrettato le ultime opzioni per andare in Qatar ai playoff. Il problema è che entrambi viaggiano sullo stesso lato della scatola (percorso B) e c’è solo un quadrato nel gioco. Nel migliore dei casi, i biglietti si giocheranno in finale martedì. Per prima cosa devono sbarazzarsi della Turchia e della Macedonia settentrionale. E tutto questo, nello stesso gioco.

Assura ha portato la Svizzera in vantaggio ed è stata retrocessa ai playoff dopo un pareggio in Irlanda del Nord (0-0) nell’ultima giornata. Oggi ci giocherò Palermo (Teledeporte, 20:45) Contro la squadra d’esordio in Coppa del Mondo: Macedonia.

L’Italia va con tutto tranne Palotelli. Super Mario non è fuori dalla rosa di 33 uomini, che comprende i brasiliani Luis Felipe (Lazio) e Joao Pedro (Cagliari). Come scoperte importanti. Si riuniscono con i loro compagni Emerson e Georginho. Mancini ha detto che dico dove diceva Diego. “Chi non è nato in Italia, anche se ha parenti italiani, non può giocare in Nazionale”, ha detto nel 2015.

Cristiano durante l’allenamento prima della partita contro la TurchiaStella SilvaEFE

Non succederà nulla. L’Italia è già caduta dalla Russia 2018 Dopo aver perso contro la Svezia (1-0) ai playoff, non volevano saltare la Coppa del Mondo per la seconda volta consecutiva. Questa è la prima volta che succede.

Roberto Mancini non ha mai perso la speranza: “Saremo in Qatar perché siamo forti perché siamo stati la migliore squadra degli Europei. Penso che vinceremo il Mondiale“.

Mondiali senza CR7?

Modo di Cristiano Ronaldo Ha girato l’ultimo giorno della sua carriera verso la quinta Coppa del Mondo. Il Portogallo merita il pareggio… ma la sconfitta contro la Serbia (1-2) lo condanna ai playoff.

Un duro nemico ti sta aspettando stasera. La Turchia arriva a Porto (quattro, 20:45). Come se non bastasse, l’area portoghese entra, soprattutto in fase difensiva. Pepe risulta positivo per Govit-19, Rben Dias e Nlson Semedo Si sono infortunati e Cancello (ammesso) arriverà solo al momento della presunta finale. Non Rben Neves o Renato Sanches.

Fernando SantosNon ha però trovato scuse: “Quei giocatori non ci sono e non c’è bisogno di parlarne. Dobbiamo giocare per 11 milioni di portoghesi. Il mio futuro? Penso solo alla finale contro la Turchia”.*

E Bale?

C’è molto di più. Bales Wales e l’Austria dell’Alabama giocheranno stasera (20:45) per accedere alla finale della Route A… a giugno.. Dobbiamo aspettare il vincitore Scozia-Ucraina rimandato dalla guerra.

Una sola partita oggi sul binario B. La Polonia è passata alla finale dopo l’espulsione della Russia. Martedì lo attende il vincitore di Svezia-Repubblica Ceca.