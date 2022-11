Non gioca anche Berettini Davies e l’Italia zoppica

Torino (Italia), 20 novembre. L’italiano Matteo Berettini non potrà giocare le finali di Coppa Davis a partire dal 22 novembre dopo non essersi ripreso in tempo da un infortunio alla gamba sinistra.

“Il tennista romano è ancora convalescente dall’infortunio alla gamba sinistra patito al torneo ATP di Napoli lo scorso ottobre. Da mercoledì prossimo sarà però a Malaga per sostenere la squadra”, ha annunciato questa domenica la federazione. Tennis Club Italiano in un comunicato.

La sconfitta di Berettini è stata aggravata da quella di Jannik Sinner, che ha lasciato l’Italia prima della dura sfida di Davies quando il capitano italiano Filippo Volandri ha deciso di non convocare nessun sostituto.

“Sono sicuro che possiamo superare queste due sconfitte. I ragazzi daranno il massimo e si faranno trovare pronti. Sono fortunato ad avere una squadra competitiva e prendere decisioni nonostante l’assenza. Gli avversari li incontreremo a Malaga sono forti. I nostri avversari nei quarti di finale, United States Unidos, sono senza dubbio una delle squadre più competitive, ma li affronteremo sapendo di poter ottenere risultati”, ha commentato.

L’Italia affronterà gli americani il 24 novembre se raggiungeranno le semifinali, vincendo uno scontro tra Germania e Canada. EFE

tfc/og