Notizie, combattimenti a Gaza, morti e altro ancora

Il Lussemburgo continuerà a fornire finanziamenti alla principale agenzia delle Nazioni Unite a Gaza nonostante le accuse secondo cui parte del suo personale sarebbe coinvolto negli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre, ha detto lunedì il ministro degli Esteri lussemburghese.

Al suo arrivo in Siria, Xavier Bettel ha dichiarato: “Non fermeremo gli aiuti adesso perché a Gaza hanno bisogno di sostegno in questo momento, e le vittime civili sono, ancora una volta, vittime se non c’è sostegno da parte dell’UNRWA in Siria. il momento.” Intervista a domicilio. Al Consiglio dell'Unione Europea a Bruxelles.

L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) ha espulso alcuni dei suoi dipendenti a seguito di accuse mosse da Israele, che non sono state rese pubbliche.

Beitel ha affermato di ritenere che il commissario generale dell'UNRWA Philippe Lazzarini abbia preso “la decisione giusta di espellerli direttamente”, ma anche di condurre un'indagine su quanto accaduto.

“Ma avremo bisogno dei risultati delle indagini, e poi dovrò trarre le conclusioni”, ha detto Beitel.

Diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Italia e altri, hanno annunciato che avrebbero sospeso i finanziamenti all’UNRWA in seguito a queste accuse.