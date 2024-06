Novak Djokovic si reca a Wimbledon.. Giocherà?

Selezioni editoriali

suspense. Novak Djokovic ha deciso di recarsi a Wimbledon e arriverà lunedì.

Tuttavia, secondo il quotidiano britannico “Daily Mail”, il sette volte campione non sa ancora se potrà gareggiare dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio. BBC.

Il serbo si è ritirato dal Roland Garros dopo la vittoria agli ottavi contro Francisco Cerendolo, riportando una lesione al menisco mediale del ginocchio destro.

Il 37enne è stato operato a Parigi appena 17 giorni fa, ma vuole avere le migliori possibilità di giocare. un esercizio All’All England Club.

Wimbledon, che inizierà il 1 luglio, sembrava molto lontano in quel momento, e anche le sue speranze di tornare a Parigi per provare a vincere la prima medaglia d’oro olimpica erano in gioco.

Ma da allora, Djokovic ha pubblicato online due video ottimistici.

Il primo lo mostrava mentre utilizzava una cyclette e un sollevatore di pesi in palestra, mentre il secondo, pubblicato giovedì, lo seguiva mentre correva, faceva affondi ed eseguiva un servizio cronometrato. Il messaggio che ha inviato ai suoi milioni di follower è stato: “Continuiamo a costruire, giorno dopo giorno”.

Non ha escluso di giocare a Wimbledon in un post sui social media dopo l’operazione, scrivendo: “Il mio amore per questo sport è forte e il desiderio di competere ai massimi livelli è ciò che mi fa andare avanti. Farò del mio meglio per essere sano e in forma per tornare in campo il prima possibile”.

Tre anni fa, Taylor Fritz È riuscito a raggiungere il terzo turno a Wimbledon dopo un’operazione simile al ginocchio destro durante gli Open di Francia.

L’americano è stato portato fuori dal campo sedia Fuori dalle ruote al Roland Garros dopo essersi infortunato al menisco destro quando ha perso un match point al secondo turno contro Dominik Kaufer. Ma solo un mese dopo, riuscì a battere Brandon Nakashima e Steve Johnson prima di perdere contro Alexander Zverev.

Ciò non è sfuggito all’attenzione di Djokovic, e Fritz ha rivelato all’inizio di questa settimana che il 24 volte campione del Grande Slam era stato in contatto. “Gli ho detto cosa significava per me. ‘Molto di questo dipende dall’infiammazione e da come reagisci.’

Essere in grado di vincere sette partite da cinque set in due settimane potrebbe essere fuori portata anche per Djokovic, ma un recupero veloce significa che sarà almeno a Londra per vedere se è possibile una presenza.