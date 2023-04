grande passo per le donne

SÌ Apollo 17 Era l’ultima missione una pentola Dove gli astronauti hanno potuto raggiungere e camminare sulla luna, dopo circa cinquant’anni, si propone di tornare con la missione Artemis II, che orbiterà intorno alla luna. L’ingegnere Cristina KochE che detiene già il record per essere la donna che ha trascorso più giorni nello spazio (328) e partecipa anche alla Marcia spaziale 2019, sarà inviata sulla Luna.





da prospettiva di genereInviare una donna sulla luna per la prima volta nella storia è un evento unico e dovremmo sentirci orgogliosi di lei e perché no, delle donne. Credo che ogni volta che una donna ottiene un vantaggio, dovremmo festeggiarlo insieme. Che differenza fa da dove veniamo, colore della pelle o nazionalità, visto che il comune denominatore è uno: siamo donne, e tra di noi dobbiamo sostenerci e gioire.

Anche se non calpesta letteralmente la luna, dato che sta viaggiando in orbita, possiamo dire che è un grande passo per Christina Koch, essendo allo stesso tempo, Un grande passo per tutte le donne.