Final Fantasy 7 Rebirth: il combat designer vuole “superare in astuzia” l’intelligenza artificiale di FF12

Satoru Koyama, il combat designer di FF7 Remake e Final Fantasy 7 Rebirth, ha affermato di voler andare oltre le precedenti pietre miliari nel combattimento tattico. Vi diciamo cosa ha in mente e maggiori dettagli qui!

Satoru KoyamaTesta lotta contro Final Fantasy 7 Remake Ha detto che voleva andare oltre ciò che ha chiamato Fantasia finale 12 Con il proprio sistema di manovra. per nuovo Final Fantasy 7 Rinascita, il progettista cerca di creare compagni di intelligenza artificiale più intelligenti e utili in combattimento. Pertanto, i nostri alleati faranno di più che colpire mentre la lotta è dalla nostra parte.

Satoru Koyama, lead battle programmer per FFVII Remake, afferma che per il prossimo gioco vorrebbe creare un'intelligenza artificiale in grado di destreggiarsi tra una varietà di tecniche e magie oltre a limitarsi ad attaccare e proteggere. Dice che il suo obiettivo è battere il sistema di manovra di FFXII.

Fantasia finale 12 Utilizzava l’acclamato sistema “Manovra” all’epoca e nel remake e consentiva ai comandi di automatizzare il combattimento. Ad esempio, potresti dire “Colpisci sempre il nemico con la salute più bassa”, ma metti un personaggio con comandi come “Smetti di attaccare e recupera se la salute scende sotto il 40%” o “Se un alleato cade, dagli questo oggetto curativo. “L’idea era di automatizzare le battaglie e dare al giocatore lo spazio per fare ciò che è importante: lanciare potenti incantesimi o evocare quando sono pronti e rendere il combattimento più dinamico.

Koyama Ha detto che cerca di superare questo sistema nel libro Ultimania remake, che è una guida pubblicata in Giappone e non tradotta in nessun’altra lingua. I fan occidentali ci hanno messo le mani sopra e Hanno tradotto citazioni del genere.

“Questa volta, abbiamo fatto in modo che gli alleati controllati dall’IA attaccassero solo in modo che il giocatore potesse ruotare tra di loro durante il combattimento.calcolato Koyama. “Tuttavia, la prossima volta mi piacerebbe creare un’intelligenza artificiale che bilanci una varietà di tecniche e magia. Il mio obiettivo è aggirare il sistema di manovrabilità di Final Fantasy XII. ”

“Mi piacerebbe anche concentrare più energia sugli aspetti che supportano il controllo del giocatore, come la modalità classica, in cui i personaggi combattono automaticamente.Ha detto parlando della difficoltà. “Penso che sia un peccato che le persone non possano suonare qualcosa a cui sono interessate solo perché non sono abili con la meccanica del movimento. ”

Final Fantasy 7 Rinascita sarà esclusivo di PlayStation 5 Che uscirà alla fine del 2023, cioè circa 6 mesi dopo l’uscita FF16 Avrai un lavoro di progettista di combattimento Devil May Cry.

