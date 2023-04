Per la prima volta una piccola capsula di notifica viene adattata ad Android, lo ha già fatto

Realme porta questo strumento sulla serie C dei suoi telefoni.

manzana Portando il concetto di Dynamic Island con iPhone 14, tuttavia, questa funzione non è ufficialmente approdata su Android e veramente Sarà la prima azienda a integrarlo nei propri telefoni cellulari.

Il marchio ha confermato il lancio piccola capsula Per la prossima generazione di telefoni della serie C, la famiglia di fascia medio-bassa dell’azienda, è una direzione diversa da quella che hanno preso i possessori di iOS, che hanno scelto di includere questa novità nei loro telefoni cellulari più costosi.

Per molto tempo, i marchi di telefoni cellulari hanno lottato per nascondere la fotocamera frontale.

Ecco perché sono state inventate soluzioni come posizionarlo dietro lo schermo, lasciarlo nella parte superiore del telefono e ridurre le dimensioni della tacca, sebbene riduca una percentuale dell’area del pannello.

Apple ha proposto una soluzione includendo Dynamic Island, che trasforma questo spazio della fotocamera in un piccolo pannello di notifica con cui è possibile interagire e visualizzare le informazioni del telefono in modo diverso.

Realme porta questo strumento sulla serie C dei suoi telefoni.

Ora veramente Lo adatta ad Android, con l’obiettivo di avvicinare questa tecnologia a un gruppo di telefoni cellulari solitamente trascurati per le innovazioni, come la classe medio-bassa.

Il marchio descrive la piccola capsula come “un modo intelligente e interattivo per presentare le notifiche sullo schermo, attraverso colori, luci e movimenti” e cerca quindi di fornire “un’esperienza più dinamica rispetto alla fotocamera frontale del dispositivo”.

Al momento, il brand non ha svelato maggiori dettagli su quali contenuti si vedranno nello specifico in questo pannello e su come saranno integrati con le applicazioni.

L’unica cosa concreta è che sarà una delle novità della serie C di prossima uscita.

Un’edizione speciale da collezione di Coca-Cola.

Coca-Cola e realme hanno lanciato un cellulare in edizione speciale con un design esclusivo per il marchio di bibite. Il dispositivo ha un nome realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition.

Il telefono avrà uno schermo LCD da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 695G. Inoltre, ospiterà una batteria da 5.000 mAh con un sistema di ricarica rapida da 33 W, che porta il telefono dallo 0% al 50% in soli 29 minuti in modo rapido e sicuro.

Per quanto riguarda la fotocamera, include una fotocamera principale da 108 MP con modalità Super Group Portrait, filtri personalizzati e suoni dell’otturatore e fotografia Street Mode 3.0, perfetta per scattare splendide foto notturne con la fotocamera principale da 108 MP. 108 megapixel.

Nella sua confezione include adesivi personalizzati, una spilla per scheda SIM, una figura realmeow Coca-Cola Edition e una carta da collezione. Il design del cellulare è in metallo opaco, con l’idea di replicare la sensazione di avere una lattina di soda, e presenta caratteristiche esclusive del marchio di bibite come un’interfaccia utente unica, suoni, filtri, icone, e stili di immagine.

Questa versione conterrà un numero limitato di unità di soli 6.000 telefoni e non è la prima volta che il produttore collabora con un marchio per lanciare edizioni speciali, poiché in passato ha rilasciato telefoni cellulari progettati con Dragonball Z, Naruto, Marvel (Thor e Spider Man), Free Fire e DJI, Star Wars e personaggi famosi come The Chainsmokers, DJ Alan Walker e il fotografo di NatGeo Aaron Huey.