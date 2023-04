Il campionamento profondo è in grado di “rivoluzionare il sound design”

Su Audialab Deep Sampling abbiamo ipotesi e previsioni, oltre a un ottimo esempio musicale sotto forma della prima canzone che utilizza questa tecnica: ascolta ora!

Et è un annuncio amichevole ma vago che ci coinvolge nella data di rilascio di questa nuova tecnologia Campionamento profondo da Audilab. Sono i fondatori di questa azienda, Berkeley Malagon E Mike Chenche brilla nel progresso mediatico…

“Ho un grande annuncio, ma prima sono così entusiasta di presentarti a me [compañero] Mike Co-fondatore: Insieme iniziamo Audilab Nel 2021. Oggi, 12 aprile alle 18:00 CEST, introdurremo una nuova tecnologia chiamata “Deep Sampling”. [Deep Sampling] Ha il potenziale per rivoluzionare completamente il sound design.”Berkeley Malagon, co-fondatore

Il profilo Audialab suggerisce una traccia di campionamento profondo AI

Dato l’ambiguo annuncio, poche ore prima di quella che sembra essere la data ufficiale della domanda Campionamento profondo– Abbiamo già alcuni indicatori che possono indicarci un buon percorso su cui basiamo le nostre ipotesi. Prima di tutto, c’è tutta la conoscenza e l’esperienza del team Audialab Il campo dell’intelligenza artificiale applicata alla creatività musicale.

E cioè che devi solo ricordare il suo sviluppo Tamburi in erba sotto forma di a Plugin “Generatore campioni Campionatore di nuova generazione”, in grado di creare un numero infinito di campioni di batteria di qualsiasi tipo, modificarli e quindi controllare la variazione di ogni generazione.

COSÌ, Tamburi in erba Il modello è usato apprendimento automatico Addestrato su un grande database di batteria/percussioni, al fine di ottenereQuantità quasi infinita di campioni di batteria unici da zeroDire i loro creatori.

Ora disegno sonoro È un concetto in sé Berkeley Malagon È menzionato nella sua versione, quindi non abbiamo paura di sbagliare quando puntiamo oltre le batterie per la cosa del “campionamento profondo”.

Che cosamulticampione e strati pettirosso rotondo Per il campionamento arricchito assistito dall’intelligenza artificiale? Forse un nuovo lavoro per te Plugin Strumento esistente, nuovo di zecca o work in progress con strategie di comunicazione giusto in tempo per il NAMM 2023? Infine, chissà…

Ora ascolta il primo esempio della tecnica Deep Sampling

spoiler Ha approfittato della situazione per presentarci la sua compagna MikeUn imprenditore nato, un mio buon amico e un duo di musicisti di grande talento pop sostituire Kempemci dice.

E le citazioni musicali tornano utili, dato che il duo ha creato ciò che, a quanto pare, è”.Il primo tema musicale ad utilizzare la tecnica del Deep Sampling“, con il potenziale per celebrare un momento storico se questa tecnologia prende piede nel settore. La cosa buona di questo esempio è, galassieè che fornisce materiale da ascoltare e sviscerare, magari cercando di trovare indizi in anticipo su ciò che ci riveleranno.

La nostra prima uscita ufficiale. galassieè la prima canzone ad utilizzare la tecnica del campionamento profondo [Deep Sampling]Una nuova entusiasmante innovazione nell’intelligenza artificiale. Lo usiamo per aiutare a modellare il suono della grancassa. L’argomento non è stato rilasciato ufficialmente, ma puoi ascoltarlo Nostro SoundCloud Ora…” –Mike Chen, co-fondatore

Questa musica trasuda una produzione straordinaria, senza dubbio, e finiremo per scommettere piuttosto duramente che i ritmi provengano dai suddetti. Plugin Tamburi in erba. Ma quelle voci con ritmi molto lunghi (non sembrano rendergli giustizia esitare), i ritornelli sono ben combinati, alcuni pad suonano davvero distinti e strani…?Sarà presente anche l’effetto di campionamento profondo?

Condividi le tue ipotesi con la community Il mio futuro Attraverso i nostri social network. E stai certo che cercheremo di essere i primi a farti conoscere tutti i dettagli Campionamento profondopiù tardi oggi.