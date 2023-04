Inner Ashes arriva su PlayStation il 30 giugno video gioco

Inner Ashes, il videogioco indipendente sviluppato da Madrid Studio Calathea Game StudioHa già una data di uscita. Stazione di gioco May ha rivelato che il titolo, che racconta l’emozionante storia di un padre e di una figlia nella loro “battaglia” contro Oblivion, uscirà prossimamente. 30 giugno.

Il gioco è un’avventura narrativa che racconta la storia animata di un ex guardaboschi EnricoNella sua lotta per riconquistare i suoi ricordi. Dopo aver ricevuto una lettera dalla sua unica figlia, Enideil protagonista intraprenderà un viaggio introspettivo per ricordare i motivi per cui la vita li ha separati.

Il gameplay ti consente di esplorare la mente di Henry attraverso diversi scenari, con uno stile artistico onirico ed evocativo, che rappresentano diverse caratteristiche della malattia di cui soffre, il morbo di Alzheimer e il suo passato dimenticato. Il videogioco è progettato per consentire al giocatore di interagire con lo scenario e risolvere gli enigmi per trasmettere ai controlli le difficoltà che il paziente sta affrontando quotidianamente.

Il progetto è supportato da PlayStation Talents Premiato alla sesta edizione dei PlayStation Awards per la comparsa del morbo di Alzheimer in un videogioco, lo studio si convalida in modo completo per creare un’opera rispettosa, educativa e significativa che i giocatori di PlayStation e PC potranno apprezzare il prossimo 30 giugno. .

Inner Ashes mette il giocatore nei panni di un malato di AlzheimerNaviga attraverso i diversi enigmi le difficoltà con cui lottano quotidianamente. Perché i videogiochi aiutano anche a sensibilizzare sulle malattie e in questo caso hanno il marchio di fabbrica della Spagna: "Videogiochi Made in Spain".

Calathea ha rivelato qualche mese fa che la voce di Henry sarà interpretata dall’annunciatore Kiko Béjar, il nostro ex compagno di LOS40, che accompagnerà l’agente forestale nel suo cammino per sbloccare la sua memoria. The Inner Ashes può ora essere inserito nella lista dei desideri su PlayStation e PC per il preordine prima del rilascio.

Il 30 giugno ci aspetta una storia sentimentale adatta a tutta la famiglia.