Nuove funzionalità per iPhone con iOS 17

Il sistema operativo può anche includere widget interattivi nella schermata iniziale. (Unsplash)

aggiornamento del sistema Occupazione iOS Sta arrivando. La versione successiva non doveva essere un grande pacchetto di nuove funzionalità, ma piuttosto correggere i bug della versione precedente. Tuttavia, la perdita indica che ci saranno cambiamenti in alcuni strumenti.

Secondo MacRomores, gli aspetti in cui verranno apportati miglioramenti sono: ricerche, nel centro di controllo e nell’isola dinamica, anche se al momento ci sono pochi dettagli su ciò che realizzerà in questi tre aspetti.

Innanzitutto il leak garantisce “cambiamenti significativi”, sia nel design che nella personalizzazione del Control Center. Anche se non è stato confermato che tipo di novità si tratti e se sia specificamente destinata a migliorare la qualità di fruizione di questa sezione, tenendo presente che da iOS 11 sono state apportate poche modifiche.

In termini di ricerche, questo è importante da ricordare iOS 16 Comprendeva un pulsante nella parte inferiore dello schermo per un facile accesso, quindi il port conferma che l’aggiornamento mirerà a migliorare questo strumento, consentendo l’inserimento dei risultati sul dispositivo, sul web e suggerimenti man mano che l’utente digita.

in cosa fare con Isola Dinamicail leak garantisce che “farà molte più cose” di quelle che consente attualmente, considerando che questa opzione sarà inclusa in tutti e quattro i modelli di iPhone 15 E non solo nei due più costosi, come è successo con iPhone 14Dove è stato lanciato per la prima volta questo strumento che permette di vedere le notifiche in maniera più interattiva e di “nascondere” la fotocamera frontale.

Altri aggiornamenti che includeranno iOS 17 Mirano a includere impostazioni aggiuntive per le notifiche e il display sempre attivo, più filtri di messa a fuoco, miglioramenti a CarKeys nell’app Wallet, aggiornamenti alle app Fotocamera e Salute, nuove finestre ARKit e widget interattivi della schermata iniziale.

Tutto ciò si aggiungerà ai previsti miglioramenti in termini di prestazioni e stabilità, motivo per cui l’aggiornamento dovrebbe essere compatibile con iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.

Tutti questi dettagli dovrebbero essere confermati il ​​5 giugno quando manzana prestazione WWDC 2023poiché di solito vengono fatti annunci di questo tipo, nonché la conferma delle date di rilascio della beta per sviluppatori e utenti.

L’ultima versione di iOS 16 includeva una funzione che aiuta a migliorare la qualità di chiamateSi tratta di isolamento acustico.

Questo strumento consiste nell’assegnare la priorità all’audio durante una chiamata e nel bloccare il rumore ambientale. Un’opzione che ha avuto origine nelle piattaforme di videochiamata, che dovevano essere aggiunte dopo la pandemia per migliorare le comunicazioni aziendali tra l’audio domestico.

Prima della sua inclusione nell’aggiornamento del sistema operativo mobile 16.4, questa funzionalità era disponibile solo per FaceTime e in alcune app di terze parti in cui era possibile effettuare anche chiamate, come WhatsApp.

per utilizzare la funzione isolamento acustico Occorre eseguire la seguente operazione: durante una chiamata, bisogna attivare il centro di controllo scorrendo verso il basso dalla parte in alto a destra dello schermo, andando poi in modalità microfono e scegliendo l’isolamento acustico.