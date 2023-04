Oggi Lula da Silva incontra Pedro Sanchez, e i due personaggi sono pieni di polemiche

presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da SilvaSbarca oggi in Spagna per incontrare il suo omologo spagnolo, Pedro SanchezIn visita ufficiale, durante la quale il leader brasiliano intende rilanciare a livello internazionale il colosso americano.

Il viaggio di Lola in spagna durerà due giorni e ne fa parte tournée europea Il presidente brasiliano ad aprirsi all’arena internazionale quattro anni dopo il governo di Jair Bolsonaro, che scelse una politica più isolazionista.

Questo incontro ha luogo poche settimane dopo l’occupazione di Pedro Sanchez Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea.

Le principali questioni da discutere tra i due leader si concentreranno sull’accelerazione dei negoziati per a accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur – il Mercato Comune del Sud, formato da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay – e il ruolo di entrambi i Paesi nella La guerra in Ucraina.

Lula e la guerra in Ucraina

In particolare, la sua posizione sul conflitto in Ucraina è una delle questioni che ha acceso polemiche sul personaggio di Lula da Silva. Il 17 aprile Il Brasile è stato accolto con lode dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov che ha iniziato a girare l’America Latina lì. Ricevuto principalmente dal suo omologo brasiliano, Mauro Vieira, fino a tardi Incontra Lola Al Palacio de la Alvorada, residenza presidenziale del Brasile.

Queste osservazioni, fatte dal portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, hanno fatto riferimento ai commenti di Lula da Silva in cui ha affermato che l’Ucraina dovrebbe prendere in considerazione La cessione ufficiale della Crimea Come un accordo di pace. Dopo queste accuse, il leader brasiliano è stato costretto a fare marcia indietro ea condannare l’invasione russa dell’Ucraina.

Acque agitate in Spagna

In Spagna anche le acque sono turbolente, alle porte Elezioni regionali e comunali E con una serie di polemiche che ruotano attorno al CEO Pedro Sanchez. Ieri mattina, 24 aprile, i resti di José Antonio Primo de Rivera sono stati riesumati dalla Vallen Valley – chiamata Valle de Quilgamuros – un fatto che ha sconvolto parte della comunità, considerandolo una distrazione prima del voto.

Allo stesso modo, l’assenza del presidente del Consiglio dal voto sulla riforma del parlamento La legge del “sì sì sì”E la divisione dei membri del governo, la polemica sulla Doñana, le relazioni diplomatiche con il Marocco e la ritardata legge sulla casa, tutto questo è in contrasto con l’immagine di Pedro Sánchez.

Anche , Caso BernieChe ha scosso fortemente le fondamenta del partito, ha influito negativamente sul partito guidato dal capo dell’autorità esecutiva.