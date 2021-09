Ora puoi creare, acquistare e vendere NFT sullo scambio OKEx

Questo articolo contiene link di riferimento. saperne di più.

L’exchange di criptovalute OKEx ha lanciato una piattaforma per creare e scambiare token non fungibili (Icone insostituibili, NFT).

La piattaforma supporta NFT creati sulla rete OKExChain, ma Presto sarà compatibile con la rete Ethereum e i suoi simboli distintivi. Così, in futuro, potrebbero aderire anche altre piattaforme, consentendo di importare i token in esse generati in quelle di OKEx.

in questo mercato NFTI token di questo tipo possono essere scambiati, con i loro autori che potenzialmente ricevono royalties per il loro marketing.

Lynx Lai, Direttore dei mercati finanziari presso OKEx, appeso nel mezzo Blocco I creatori di contenuti possono specificare la percentuale di royalty che desiderano ricevere ogni volta che i loro NFT vengono venduti tra i collezionisti.

“Se il creatore vuole ottenere una commissione del 20% delle entrate e qualcun altro vuole vendere quell’NFT nel mercato secondario per $ 100, il creatore riceverà $ 20 e il venditore riceverà $ 80”, ha spiegato Lay.

Il CEO ha anche affermato di essere fiducioso nel potenziale delle NFT. Per questo motivo, mirano a rendere più facile per gli appassionati di NFT visualizzare le risorse NFT in un unico posto.

Il consiglio ha una sezione chiamata “Principale” (Principale) Laddove sottolineano che emergeranno progetti NFT di “buona qualità”, affermano. Lì gli utenti possono conoscere notizie e lanci che potrebbero interessarli.

Alcuni dei mercati più importanti per NFT al momento sono i giochi BladeWarrior, CryptoGladiator, CryptoUniverse e altri giochi che sono stati aggiunti.

Mercati NFT e DeFi in un unico posto

Con lo stesso scopo, OKEx Ha anche lanciato un consiglio per Finanza decentralizzata (DeFi). Lì, dopo aver collegato il proprio portafoglio, ad esempio Metamask, gli utenti possono visualizzare il proprio portafoglio composto da criptovalute e token di reti diverse.

in un Canale Telegram OKEx NFTAnnunciando il lancio di queste nuove piattaforme ieri, 2 settembre 2021:

Stiamo lanciando un ecosistema di risorse digitali decentralizzate, il DeFi Hub, che fornisce un portale di facile utilizzo per la finanza decentralizzata e le partecipazioni digitali. I primi prodotti disponibili in questa nuova sezione decentralizzata sono NFT Marketplace e DeFi Wallet. OKEx, uno scambio di criptovalute.

Crypto Universe è una delle suite NFT che verrà lanciata su OKEx il 6 settembre nella sezione “core”. Fonte: OKEx.



La piattaforma NFT di OKEx può essere utilizzata senza dover registrare i nostri dati; Basta collegare un portafoglio compatibile con OKExChain come Metamasko l’app originale, OKEx Wallet.

Come menzionato su CriptoNoticias, NFT ha portato artisti, Famoso E creatori nel mondo Criptovaluta. Anche personaggi dello sport come la ginnasta americana Simone Biles.

OKEx si unisce a questa iniziativa con altri scambi come Binance e FTX, che quest’anno ha aperto anche NFT Markets.