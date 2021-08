Coinbase crea una hotline per il recupero dell’account con CoinTelegraph

Le acquisizioni di account significano che un attore malintenzionato può accedere e controllare l’account dell’utente. Viene trattato come una forma di furto di identità, in cui gli hacker falsificano le credenziali del titolare dell’account per reimpostare la password e accedere. Nella maggior parte dei casi, queste credenziali sono il risultato di precedenti fughe di informazioni o altri tipi di frode, come attacchi di phishing o sniffer da tastiera.

Coinbase (NASDAQ 🙂 ha annunciato una nuova linea di assistenza per i clienti che ritengono che i loro account siano stati violati da agenti esterni. Gli utenti potranno parlare con un agente di supporto dal vivo, che sarà in grado di avviare subito un’indagine. In un settore in cui i ticket di supporto e le e-mail sono il metodo di comunicazione standard, Coinbase spera che questa app aiuti gli utenti a risparmiare tempo prezioso affrontando questo tipo di problemi.

