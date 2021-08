Goldman Sachs acquisisce partner olandesi di Ninvestment per 1,7 miliardi di euro | Economia

La banca statunitense Goldman Sachs ha acquisito il direttore della società olandese NN Group NN Investment Partners per 1,7 miliardi di euro. L’operazione, che contribuisce all’espansione delle attività dell’entità al di fuori degli Stati Uniti, include 1.515 milioni per l’acquisto, la commissione di chiusura e l’eccedenza di capitale che sarà distribuita sotto forma di dividendi prima del termine dell’operazione. Nell’ambito dell’accordo, entrambe le entità stabiliranno una partnership strategica decennale in cui la società risultante continuerà a fornire servizi di asset management al Gruppo NN e prevede che l’operazione, ancora soggetta alle approvazioni regolamentari, si concluderà nel primo trimestre del 2022.

NN Investment Partners, che ha circa 900 dipendenti e circa 300.000 milioni di euro in gestione – che consentirebbero a Goldman Sachs di raddoppiare l’importo che attualmente gestisce in Europa – ha spiegato in una nota. Che la sua unione con Goldman Sachs Ti offre una piattaforma più ampia per accelerare la tua crescita e migliorare le tue offerte e servizi ai tuoi clienti, continuando a collaborare con il gruppo NN e approfittare delle nuove offerte di prodotti di Goldman Sachs.

Il CEO di NN IP Satish Babat rimarrà nella sua posizione, ma non sarà membro del consiglio di amministrazione del gruppo NN. L’operazione dovrebbe avere un impatto positivo sul coefficiente di solvibilità del 17% e sull’aumento di capitale “che sarà disponibile per ulteriori ritorni agli azionisti” che si prevede di pubblicare con i risultati della seconda metà dell’anno.

Nel frattempo, l’obiettivo per la generazione organica di capitale (OCG) rimane invariato a 1,5 miliardi di euro nel 2023. “Questa acquisizione ci consente di accelerare la nostra strategia di crescita ed espandere il nostro sistema di gestione patrimoniale. NN Investment Partners offre una clientela leader in Europa e un’estensione di la nostra forza nella gestione del patrimonio assicurativo”, In particolare, il presidente e CEO di Goldman Sachs, David Solomone ha quindi intrapreso le sue più grandi operazioni dal suo insediamento nel 2018.