Patry e Lester, di “LIDLT”, si sposano

Il rapporto tra Petre Perez Iglesias e Lester Duque si sta rafforzando. Il catalano e il canarino si incontrano mentre attraversano la seconda edizione di ‘Island of Temptations’ dove Leicester scende per vivere il suo lungo, decennale corteggiamento con Marta Penat. Durante il concorso presentato da Sandra Barnida su Telecinco, ha incontrato Patri, che ha lavorato come seduttrice, e presto è apparsa una connessione tra loro che continua ancora oggi.

La coppia si è appena fidanzata, pubblicizzandosi sui social. Una notizia che ha sorpreso tutti perché nessuno si aspettava un passo così importante in così poco tempo in una relazione. “Cari amici, posso finalmente dirvi qualcosa di molto importante per me. Non pensavo che il mio viaggio in Andorra sarebbe stato così speciale e memorabile. Sì, ci siamo sposati”, abbiamo deciso di scrivere la seducente storia di “Isola di Tentazioni 2”.

“Sì, lo voglio! Il nostro momento è finalmente arrivato”, esprime la sua grande felicità. “Grazie Lester per aver scelto questo bellissimo anello e avermi reso la persona più felice del mondo”, continua la donna di Barcellona con una foto che mostra l’anello di fidanzamento. Un volantino in cui la coppia riceve tanti complimenti ed espressioni di affetto. “Ti amo mia regina. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata. Per una vita comune”, risponde Lister.

Secondo il portale digitale “Outdoor” di Telecinco, l’anello che Lester ha scelto per Patri è un design dei gioielli “Glamira”. Una casa di gioielli completamente personalizzabile in termini di pietre e metalli. In questa occasione parliamo del modello “Naidene” che potrebbe avere un valore non adatto a tutte le tasche in quanto contiene diversi articoli assegnati dal canarino.

Amore a prova di proiettile

L’emozionante richiesta è stata fatta ad Andorra, il luogo che la coppia ha scelto di trascorrere questi giorni prima di Natale. Pochi giorni saranno uno degli ultimi viaggi della coppia prima che diventino marito e moglie. Va ricordato che Lester e Patri hanno vissuto un rapporto non facile tra liti con Marta Penn, accuse di presunta slealtà, partecipazione all'”Ultima tentazione” e aborto.