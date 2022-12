Prezzo della criptovaluta Ethereum oggi

innalzata È una piattaforma digitale basata sulla tecnologia blockchain (blockchain) ed estende il suo utilizzo a una varietà di applicazioni, mentre Ether è la sua criptovaluta nativa. Nel mondo della finanza digitale, è normale che una criptovaluta venga chiamata rete, anche se in realtà non è la stessa cosa.

piattaforma ethereum, È stato creato nel 2015 dal programmatore Vitalik Buterinha cercato di essere uno strumento per applicazioni decentralizzate e collaborative attraverso le quali è possibile concludere contratti intelligenti (dAPP).

Tuttavia, tra i suoi difetti Scalabilità limitataCioè, consente solo 15 transazioni al secondo e questa situazione ha effettivamente messo Ethereum sotto controllo nel dicembre 2017. App CryptoKitties Il “gioco in cui gli utenti possono scambiare gatti digitali per scopi speculativi” ha creato un enorme arretrato sulla piattaforma poiché molte transazioni sono fallite. Attualmente sto lavorando alla versione 2.0 per miglioramenti.

Come il bitcoin, il prezzo dell’etere è salito alle stelle in un breve periodo di tempo. A gennaio 2016, ether veniva scambiato intorno a $ 1 e Attualmente ha un record di 4.891,7 unità. Né è stato risparmiato da grandi disastri.

Chiavi Ethereum. (Illustrazione: Anaele Tapia)

Prezzo della criptovaluta Ethereum

volta: 13:05 (tempo universale coordinato)

costo : 1220,09 dollari

Modifica nelle ultime 24 ore: 0,03%

Cambio nell’ultima ora:-0,01%

popolare in lettere maiuscole: #2

La nuova era dell’etere

Dopo diversi mesi di rinvii e con la paura che non succedesse mai, finalmente 15 settembre 2022 Ethereum ha implementato la sua tanto attesa fusione o aggiornamento al nuovo livello 2.0 con la promessa di migliorare l’esperienza utente di questa criptovaluta.

“Merge”, inglese per “fusione”è un cambiamento nel modo in cui Ethereum elabora le transazioni e nel modo in cui vengono generati nuovi token Ether.

Rappresentazione della criptovaluta Ether. (Reuters)

Questa fusione circa Unire la blockchain di Ethereum con una nuova blockchain separata Conosciuta come prova della posta in gioco Riduce il consumo di energia della blockchain di Ethereum al 99,9%, secondo i suoi sviluppatori, il che la rende più “verde” mentre le transazioni saranno più economiche.

suoi difensori Riteniamo che la fusione darà a Ethereum un vantaggio rispetto al suo principale concorrente, Bitcoinche può aumentarne l’uso.

In un Proof Stake, i proprietari di Ether bloccheranno quantità specifiche della loro criptovaluta per verificare la presenza di nuovi record sulla blockchain, guadagnando nuove monete in aggiunta alle loro “pile” di criptovalute.

